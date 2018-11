Bekam beim Parteitag in Braunschweig vor zwei Monaten 96 Prozent der Stimmen: Niedersachsens CDU-Generalsekretär, Kai Seefried, möchte unter anderem Frauen stärker einbinden. (Peter Steffen /dpa)

Herr Seefried, von den drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz in der Nachfolge von Angela Merkel kommen mit Friedrich Merz und Jens Spahn gleich zwei aus Nordrhein-Westfalen, mit Annegret Kramp-­Karrenbauer eine aus dem Saarland. Gibt es denn in Niedersachsen keine geeigneten Bewerber?

Kai Seefried: Wir Niedersachsen treten auf dem Parteitag in Hamburg mit einem guten Kandidaten-Team für den CDU-Vorstand an: mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als stellvertretende Bundesvorsitzende und mit unserem Landesvorsitzenden Bernd Althusmann für das Präsidium. Außerdem schicken wir Elisabeth Heister-Neumann als Beisitzerin und Henning Otte als Mitgliederbeauftragten ins Rennen. Nach deren Wahl würde Niedersachsen in herausgehobenen Positionen im Bundesvorstand mitarbeiten. Damit ist unser Landesverband sehr gut vertreten.

Für den obersten Chefposten hat die Partei diesmal eine echte, aber auch schwierige Auswahl. Gibt der niedersächsische Landesverband seinen 137 Delegierten eine Wahlempfehlung?

Wir haben unsere Kreisverbände ganz bewusst aufgefordert, eine offene Diskussion darüber zu führen, wer der oder die Richtige für unsere Partei ist. Überall ist in unserer Partei eine Aufbruchsstimmung zu spüren. Das wollen wir weiter vorantreiben. Am Ende aber wird der Landesverband keine Empfehlung aussprechen. Jeder Delegierte ist frei in seiner Entscheidung.

Wer ist Ihr eigener Favorit?

Genau deshalb, weil wir keine Vorgabe machen, werde auch ich mich als Generalsekretär hier zurückhalten. Alle drei Kandidaten sind hervorragend geeignet, das Amt auszuüben. Das zeigt, dass die CDU Deutschland stark aufgestellt ist und wir eine sehr gute Perspektive haben.

Ihr Koalitionspartner hier in Niedersachsen, SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, warnt vor einem Rechtsruck in der Union – unabhängig vom Ausgang der Wahl.

Ich rate der SPD im Bund und in Niedersachsen, sich um ihre eigenen Aufgaben und Herausforderungen zu kümmern. Von einem Rechtsruck in der CDU Deutschland kann keine Rede sein. Egal, wer sich von den drei Kandidaten durchsetzt: Wir werden die politische und gesellschaftliche Mitte nicht freigeben. Mitte heißt für uns, dass wir die verschiedenen Strömungen von sozial über liberal bis wertkonservativ in der Union vereinigen wollen und können.

Dennoch ist es doch ein Machtkampf.

Natürlich ist mit der Frage des Bundesvorsitzes auch automatisch die Frage der künftigen Kanzlerschaft in der Diskussion. Für den niedersächsischen Landesverband steht aber jetzt nur der Parteivorsitz im Mittelpunkt. Es gibt für uns keine zwangsläufige Verknüpfung mit der Kanzlerfrage.

Sie selbst sind jetzt seit einem Jahr Generalsekretär der Niedersachsen-Union. Wie steht es mit Ihrem erklärten Ziel, die Partei offener, jünger und vor allem weiblicher zu machen?

Ich habe mein Amt mit der klaren Botschaft angetreten, Frauen stärker einzubinden und zu beteiligen. Wir haben unser sogenanntes Tandem-Projekt gestartet, in dem interessierte Frauen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene von erfahrenen Partnern unterstützt und durch Seminare gefördert werden. Ich möchte den Anteil der Frauen in der CDU deutlich stärken.

Wo liegt dieser derzeit?

Von unseren 59 000 Mitgliedern ist knapp ein Viertel weiblich. Es ist unser Anspruch, Volkspartei zu sein. Da ist das natürlich viel zu wenig. Hier haben wir dringenden Verbesserungsbedarf.

Hilft da eine Quote?

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich kein Freund von Reißverschlussverfahren oder anderen Quoten bei Listenaufstellungen bin. Wir müssen viel früher ansetzen, um Frauen rechtzeitig in allen Parteiebenen einzubinden. Damit erreichen wir dann auch eine bessere Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten.

Und was ist mit jünger und moderner?

Bei der Kommunikation, insbesondere in den sozialen Medien, sind wir bereits deutlich stärker geworden. Als erster CDU-Landesverband deutschlandweit werden wir in den nächsten Tagen mit einem eigenen Messenger-Dienst starten. Damit möchte ich den direkten Austausch mit unseren Mitgliedern fördern. Diese schnelle Information bedeutet einen echten Vorteil für die Mitgliedschaft.

Seit einem Jahr sitzt die Niedersachsen-CDU in einer großen Koalition. Dieses Bündnis überschlägt sich geradezu mit gegenseitigen Harmoniebekundungen. Wie wollen Sie sich da gegenüber der SPD profilieren?

In der Tat halte ich unsere Koalition hier in Niedersachsen für vorbildlich. Nach jahrzehntelangem Diskurs mit der SPD haben wir innerhalb von wenigen Wochen einen soliden Koalitionsvertrag geschmiedet. Unsere Regierung funktioniert und bringt das Land nach vorne. Aber die Botschaft darf nicht lauten: Alles, was gut läuft, geht mit dem SPD-Ministerpräsidenten nach Hause.

Und alle schwierigen Aufgaben werden bei der CDU abgeladen. Das haben wir rückblickend schon ganz gut hinbekommen. Wir konnten unser eigenes Profil mit unseren Schwerpunkten schärfen. Ich denke da an die beitragsfreien Kindergärten, die Stärkung des ländlichen Raums, die Digitalisierung, solide Finanzpolitik und auch das neue Polizeigesetz. Gerade hier machen wir deutlich, dass die CDU sich für die innere Sicherheit und einen starken Rechtsstaat einsetzt.

Verfassungsrechtler warnen allerdings vor zu großen Eingriffen in bürgerliche Freiheiten. Sind Sie noch zu Abmilderungen, etwa bei der umstrittenen Präventivhaft, bereit?

Wir wollen natürlich ein rechtssicheres Polizeigesetz bekommen. Die Diskussionen darüber werden noch geführt. Ich glaube, dass wir auch die Präventivhaft verfassungskonform regeln können, ohne dabei die angepeilte Gesamtdauer von 74 Tagen in Frage zu stellen. Wir möchten unserer Polizei alle technisch und juristisch möglichen Befugnisse geben, damit sie auf aktuelle Gefährdungslagen angemessen reagieren und die größtmögliche Sicherheit für unsere Bürger gewährleisten kann.

Ihre Partei entdeckt neuerdings die Themen Nachhaltigkeit, Klima und Tierschutz für sich. Machen Sie sich damit hübsch für die Grünen als möglichen Koalitionspartner?

Wir müssen einerseits unseren Markenkern deutlicher herausstellen und weiterentwickeln. Das betrifft die vorhin genannten Bereiche. Aber natürlich müssen wir auch andere Themen für uns erschließen und voranbringen. Hier haben wir in den vergangenen Jahren schon viel geleistet, wenn ich etwa an Tierwohl, Verbraucherschutz oder auch an den Umweltschutz denke.

Dabei ist es uns allerdings nicht ausreichend gelungen, dies bei den Wählern fest mit der Union zu verbinden. Deswegen wollen wir diese Themen künftig noch stärker besetzen. Umwelt- und Klimaschutz haben für uns einen ganz hohen Stellenwert und eine lange Tradition in der CDU.

Das beantwortet nicht die Frage nach den Grünen als potenzieller Partner.

Für die Zukunft schließe ich in dieser Hinsicht nichts aus. Allerdings muss man feststellen, dass die Grünen in Niedersachsen von ihrer inhaltlichen und personellen Ausrichtung nicht vergleichbar sind mit den Grünen in Baden-Württemberg, Hessen oder Schleswig-Holstein. Die letzte Landesdelegiertenkonferenz der Grünen hat noch mal für einen weiteren Linksruck gesorgt. Von daher ist es gut, dass wir bis 2022 in einer stabilen Großen Koalition arbeiten.

Das Interview führte Peter Mlodoch.

Zur Person

Kai Seefried ist seit einem Jahr Generalsekretär der CDU in Niedersachsen und wurde vor zwei Monaten auf dem Parteitag in Braunschweig mit 96 Prozent für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Der 40-jährige Tischlermeister aus Drochtersen (Landkreis Stade) sitzt seit 2008 im Landtag, wo er sich einen Namen als schulpolitischer Experte machte. Seefried ist verheiratet und hat zwei Kinder.