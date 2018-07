Die WESER-KURIER Mediengruppe, das Unternehmen Nextbike und die Verwaltung wollen nun Abhilfe schaffen. Ab diesem Freitag werden an sieben Standorten zwölf Fahrräder deponiert. Die sind an den Bahnhöfen Kirchweyhe und Dreye, am Freibad, Rathaus und Marktplatz sowie am ­Henry-Wetjen-Platz in Leeste zu finden. Eine weitere Station wird im Gewerbegebiet Dreye-West III eingerichtet, dort soll aber zunächst kein eigenes Rad deponiert werden. „Wir hoffen, dass die, etwa vom Dreyer Bahnhof, sozusagen herübergebracht werden“, erklärt Max Serzisko, der im Rathaus für das Projekt zuständig ist.

Die Registrierung für das Angebot sowie die Ausleihe selbst sollen dann unkompliziert über die Nextbike-App funktionieren. Die Kosten betragen einen Euro je angefangene halbe Stunde, maximal werden neun Euro am Tag fällig. Ab September können laut David Koopmann, Leiter Märkte bei der Bremer Tageszeitungen AG, Inhaber einer WK-Abocard sowie von Mia- und Mia-Plus-Tickets pro Rad und Tag 30 Minuten kostenlos fahren. Das Fahrrad leihen können sich die App-Inhaber entweder per QR-Code oder indem die Radnummer in die App eingegeben wird. Nutzen können registrierte Männer und Frauen übrigens alle Räder von Nextbike, egal ob in Bremen, Weyhe oder an einem anderen Standort des Unternehmens. So seien auch kombinierte Fahrten für Pendler möglich, so David Koopmann.

Weitere Infos unter www.wk-bike.de. Die App kann für Android und IOS in den ­jeweiligen Stores heruntergeladen werden.