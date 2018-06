Bald Standart? Die LNVG in Hannover will in den nächsten Jahren alle Regionalzüge mit WLAN ausstatten, damit auch Bremer Reisenden ein Internetzugang geboten wird. (dpa)

Immer mehr Regionalzüge in Niedersachsen bieten den Reisenden eine kostenlose Wlan-Nutzung. Jüngst sind die Züge im Harz-Weser-Netz mit der Technik ausgestattet worden, wie die Landes­nahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover mitteilt. Björn Gryschka, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn, geht davon aus, „dass in drei Jahren auch der letzte Regionalzug in Niedersachsen“ und damit auch Bremen kabellosen Internetzugang bieten wird.

Im nördlichen Niedersachsen haben unter anderem die Enno-Fahrzeuge, die als Regionalexpress zwischen Hannover und Wolfsburg und zwischen Wolfsburg und ­Hildesheim verkehren, kostenfreien und kabellosen Internetzugang im Angebot. „Die Fahrzeuge bieten Wlan, seit sie im Dezember 2015 in Betrieb genommen wurden“, sagt Anna Jäger, ­Sprecherin der Metronom Eisenbahngesellschaft in Uelzen.

Bald sollen auch die blau-gelben Züge damit ausgerüstet werden, die von Bremen, Cuxhaven, Uelzen aus Hamburg ansteuern und die Linie Hannover-Göttingen bedienen. Ende des Jahres soll der Verkehr auf der Direktverbindung Hannover-Hamburg aufgenommen werden. Ob auch die in Kooperation betriebenen Erixx-Züge Internetzugang bieten, ist bei Metronom noch nicht bekannt.

Die Wlan-Technik der Deutschen Bahn nutzt für eine bestmögliche Verfügbarkeit und Bandbreite parallel die Mobilfunknetze unterschiedlicher Anbieter sowie die zwei Netzwerktechniken (3G und 4G). Welche Bandbreite im Zug jeweils genutzt werden kann, ist ­abhängig von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze entlang der Strecken. Derzeit stehen jedem Nutzer pro Tag bis zu 100 MB Datenvolumen pro Endgerät zur Verfügung. Unabhängig von der Mobilfunkversorgung sei ein offline verfügbares Portal nutzbar.

Einen Internetzugang gibt es bereits in den Regionalexpress-Zügen zwischen Hannover, Bremen und Norddeich sowie von Bremerhaven über Bremen nach Osnabrück und Hannover. Auch die Westfalenbahn von Braunschweig nach Rheine und Bielefeld, von Emden Richtung Münster sowie die Regionalzüge von Wolfsburg nach Hannover und Hildesheim bieten bereits Wlan. Im Fernverkehr verfügen die ICE-Züge, nicht aber Doppelstock-IC über Wlan.

„Wir sind uns bewusst, dass sich unsere Fahrgäste ein Wlan-Angebot in allen Zügen wünschen und nehmen diesen Wunsch sehr ernst“, sagt dazu DB-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. Anfang 2017 sei Wlan in der ersten und zweiten Klasse der ICE-Züge eingeführt worden. Aktuell werde geprüft, „ob das Wlan-Angebot auch auf weitere Flottenteile wie den Intercity 2 ausgeweitet werden kann“. Die Doppelstock-IC verkehren unter anderem auf der Linie zwischen Emden-Außenhafen und Leipzig.

Die Metronom-Züge, die zwischen Niedersachsen, Bremen und Hamburg pendeln, sollen ab Ende 2018 mit der Technik für einen kostenlosen Internetzugang ausgerüstet werden. Das solle bei der „Hauptuntersuchung XL“ geschehen, bei der die Wagen komplett saniert werden, wie Anna Jäger sagt. Hans-Joachim Menn, Chef der LNVG, die Eigentümerin der Fahrzeuge ist und sie an die Verkehrsunternehmen ­vermietet, hatte im Winter davon gesprochen, die LNVG als Eigentümerin wolle ihre 15 Jahre alten „Züge für die zweite Hälfte ihres Lebenszyklus fit machen“. Damals hatte Metronom gerade den erneuten Zuschlag für das Hanse-Netz und die Verbindung Uelzen-Göttingen bis zum Jahr 2033 erhalten.

Das betrifft insgesamt rund 180 Doppelstockwagen aus dem Fahrzeugpool der LNVG, die nach und nach während ohnehin fälliger Werkstattaufenthalte aufgebessert werden sollen. Zu den Neuerungen zählen neben der Wlan-Ausstattung auch USB-Steckerbuchsen für Ladegeräte und Steckdosen. Zur modernisierten Ausstattung soll außer Kameras zur Videoaufzeichnung eine frische Lackierung der Fahrzeuge gehören.

Die jeweiligen Betreiber-Unternehmen haben – laut Metronom – „zwar beratende Funktion, insbesondere zu technischen Details des Umbaus“. Art und Umfang der Umbauten lägen allerdings in der Hand der Landesnahverkehrsgesellschaft als Eigentümer. Zuletzt wurden Linien in Südniedersachsen für 900.000 Euro digital aufgewertet, darunter die Verbindung Braunschweig-Salzgitter. Bundesweite Pioniere unter den Wlan-Regiozügen waren 2015 die Enno-Fahrzeuge in Niedersachsen.