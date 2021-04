Im Bremer Umland gibt es diverse Corona-Teststationen, wie hier in Delmenhorst-Annenheide. (Ingo Möllers)

Inzwischen gibt es sie fast überall: Corona-Teststationen. Seit Anfang März darf sich jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Für solch einen Schnelltest wird ein Abstrich aus der Nase auf einen Teststreifen aufgetragen, nach 15 bis 20 Minuten gibt es ein Ergebnis. Ist es negativ, stellt das Testzentrum eine Bescheinigung darüber aus. Bei einem positiven Test muss ein zusätzlicher PCR-Test gemacht werden, erst dann fließt die Infektion in die Statistiken ein.

Im niedersächsischen Umland gibt es einige Testzentren, aber auch viele Arztpraxen und Apotheken, die kostenlose Schnelltests anbieten. Bei der Arztauskunft Niedersachsen kann eine Praxis in der Nähe herausgesucht werden. Dafür muss die Postleitzahl angegeben und unter dem Punkt Besonderheiten „Corona-Schnelltest“ ausgewählt werden. Apotheken, die Tests anbieten, lassen sich ebenfalls in einer Online-Suche unter Angabe der Postleitzahl finden.

Delmenhorst

In Delmenhorst gibt es zwei Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes. Das Zentrum an den Graftwiesen (Am Stadtbad 2) ist montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im Schulungsgebäude des Deutschen Roten Kreuzes (Annenheider Straße 245a) wird montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 sowie 12.45 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 18 Uhr getestet. In beiden Delmenhorster Testzentren muss vorher ein Termin vereinbart werden – entweder im Internet oder telefonisch unter 04221/9842666.

Landkreis Oldenburg

Der Landkreis Oldenburg bietet sogenannte Bürgertestungen an acht Standorten zu unterschiedlichen Zeiten an. Die Johanniter-Unfall-Hilfe testet im Haus der Generationen am Schulweg 2b in Dötlingen-Neerstedt (donnerstags von 16 bis 19 Uhr), im Vereinsheim des TSV Großenkneten an der Hageler Straße 2a (montags von 16 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr) und im Bürgerhaus Am Everkamp 3a in Wardenburg (mittwochs von 16 bis 19 Uhr, freitags von 16 bis 19 Uhr). Die Johanniter bitten um vorherige Online-Terminvereinbarung.

Das Deutsche Rote Kreuz testet auf dem Festplatz Raiffeisenstraße in Ganderkesee als Drive-in (montags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 8 bis 11 Uhr, freitags von 13 bis 16 Uhr, sonnabends von 8 bis 11 Uhr) und in der alten Rettungswache in Hude an der Parkstraße 53 (mittwochs von 16 bis 19 Uhr, freitags von 16 bis 19 Uhr). Vorher sollte über die DRK-Webseite ein Termin gebucht werden.

Der Malteser Hilfsdienst testet bei der SG Harpstedt auf dem Koems-Gelände an der Wildeshauser Straße 22 (montags von 18 bis 20 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr), in der alten Feuerwache in Sandkrug an der Bümmersteder Straße 4 (sonnabends von 10 bis 16 Uhr) und in der alten Feuerwache in Wildeshausen an der Huntestraße 47 (montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 17 bis 20 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr). Termine erhält man auf der Webseite der Malteser.

Landkreis Osterholz

Drei Testzentren gibt es im Landkreis Osterholz. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft bietet Tests in Schwanewede an der Ostlandstraße 25 an. Termine können online gebucht werden. Die Firma Ecocare betreibt Testzentren in Schwanewede (Blumenthaler Straße 1) und in Lilienthal (Falkenberger Landstraße 36). Termine können vereinbart werden unter der E-Mail-Adresse buergertest(at)ecocare.center. Neben mehreren Ärzten und Apotheken bieten im Landkreis Osterholz zudem das Pflegezentrum Grasberg (Kirchdamm 1a), Liason Medical Health in Ritterhude (Rohwedderstraße 8), die Laborkreis GmbH in Ritterhude (Berliner Straße 2) und der CurAer Intensivpflegedienst in Worpswede (Hembergstraße 29a) kostenlose Tests an.

Landkreis Verden

Das Deutsche Rote Kreuz unterhält im Landkreis Verden Testzentren in Verden (Behrensweg 2), in Achim (Bahnhofstraße 31), in Ottersberg (Grüne Straße 24), und in Oyten in der Schützenhalle (Jahnstraße 8). In diesen Zentren muss man sich vor dem Test anmelden - entweder im Internet oder telefonisch unter 04231/92450 (montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr). Ohne Termin kann ein Corona-Test an den Markttagen mittwochs und sonnabends von 9 bis 14 Uhr im Achimer Rathaus gemacht werden.

Landkreis Wesermarsch

Im Landkreis Wesermarsch betreibt die Johanniter-Unfall-Hilfe Teststationen in der Kulturmühle Berne (Lange Straße 74), im ehemaligen Laden von „Miller & Monroe“ in Brake (Otto-Hahn-Straße 3), im Atrium in Butjadingen (Strandallee 61), beim Johanniter-Ortsverband Nordenham (Viktoriastraße 28-32) und beim Johanniter-Ortsverband Stadland (Molkereistraße 19). Für die Johanniter-Testzentren ist eine Online-Terminvereinbarung erforderlich. Zudem gibt es noch eine Teststation bei Meenken Ambulant in Ovelgönne (Lerchenstraße 4).

Landkreis Diepholz

Im Landkreis Diepholz gibt es kein Testzentrum, aber mehrere Arztpraxen und Apotheken, die kostenlose Schnelltests anbieten. Das Testzentrum in Twistringen testet vorrangig die engen Kontaktpersonen von Covid-Infizierten, kostenlose Schnelltests für jedermann gehören dort nicht zum Angebot.