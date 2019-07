In einem Wochenendhaus-Gebiet bei Sottrum ist am Mittwochabend ein Wohnhaus ausgebrannt. (Christian Butt)

Nach ersten Informationen der Polizei brach das Feuer gegen 18 Uhr in der Küche des Hauses aus und fraß sich so schnell durch die Holzkonstruktion, dass beim Eintreffen der Feuerwehr das Wohnhaus bereits in Vollbrand stand.

Da ein Innenangriff bereits zu gefährlich war, wurde das Feuer von außen gelöscht. Ein große dunkle Rauchwolke zog dabei durch die bewaldete Wohnsiedlung.

Um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben mussten die Feuerwehrleute einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichten. Diese mussten das Gebiet verlassen und wurden für ihren nächsten Einsatz am nächsten Hydranten neu befüllt.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und betreute Angehörige. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand.