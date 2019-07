In Niedersachsen wurde wohl eine neue Spitzentemperatur erreicht. (Swen Pförtner/dpa)

In Niedersachsen ist am Mittwoch wohl ein Hitzerekord erreicht worden: 39,1 Grad wurden in der Messstation in Lingen im Emsland gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Basis vorläufiger Messungen mitteilte. Die bis dahin höchste Temperatur in Niedersachsen seit Beginn der Aufzeichnungen war am 9. August 1992 an der Wetterstation in Unterlüß im Landkreis Celle gemessen worden - damals waren es 38,6 Grad. Der Rekord für Bremen stammt mit 37,6 Grad vom selben Tag - er wurde am Mittwoch nicht gebrochen.

Es sei möglich, dass es bereits am Donnerstag wieder ein Hitzerekord für Niedersachsen geben werde, sagte der Sprecher. "Prädestiniert ist dafür wieder die Station in Lingen - dort rechnen wir mit gut 39 Grad, vielleicht auch einen Ticken mehr." An den Küsten rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Höchstwerten um die 30 Grad. (par)