Auf dem Gelände soll ein Haus für die ehemaligen Werksvertragsarbeiter entstehen. (dpa)

Wo mal eine alte Kneipe stand, liegen nur noch Trümmer: An der Bahnhofstraße in Garrel ist der Bauplatz von einem Zaun umgeben. Dort soll ein Wohnhaus für Mitarbeiter des Schlachtunternehmens ­Böseler Goldschmaus entstehen. Das Unternehmen mit 1400 Mitarbeitern hatte in den vergangenen zwei Jahren positive Schlagzeilen gemacht, weil es osteuropäische Werkvertragsarbeiter fest anstellte.

Weg vom Ausbeuter-Image, hin zu sicheren sozialversicherten Jobs. Nun müssen die früheren Werksarbeiter aus ihren alten Wohnungen raus – und die Probleme beginnen. Es sei schwer in der Region Wohnraum zu finden, sagt Paul Drees, der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion im Garreler Rat.

Auch der Subunternehmer ist aus dem Spiel

Auch Bauland sei seit einigen Jahren immer knapper geworden, ergänzt Stefan Meyer von der CDU-Mehrheitsfraktion. Garrel boomt. Neben Böseler haben sich auch andere Mittelständler in der 15.000-Einwohner-Kommune nördlich von Cloppenburg angesiedelt. Im Minutentakt rollen Lastwagen aus Deutschland und Europa durchs Gewerbegebiet.

Die 600 fest angestellten Mitarbeiter müssen neue Unterkünfte bekommen. Zuvor hatte ein Subunternehmer sie in eigens angemieteten Häusern untergebracht – zu hohen Preisen. Aber da sie keine Werkvertragsarbeiter mehr sind, ist auch der Subunternehmer aus dem Spiel. „Es gibt noch eine Übergangsfrist von einem Jahr“, sagt Markus Kemper von der Ratsfraktion der Bürger für Garrel. Also will Böseler Goldschmaus über ein Tochterunternehmen nun selber Wohnungen bauen.

„Wir wollen, dass die Mitarbeiter vernünftige Wohnungen bekommen“, sagt Unternehmenssprecher Gerald Otto. Damit es Beschäftigte nicht weit zur Arbeitsstätte haben, soll ganz in der Nähe gebaut werden. „Wir haben Grundstücke erstanden, auf denen wir das planen, und jetzt werden wir sehen, wie wir das umgesetzt bekommen.“

Kommunalpolitiker weisen Vorwurf zurück

Vor Weihnachten wurden in Garrel die ersten Baupläne bekannt. Schnell formierte sich Protest: Knapp 3000 Anwohner trugen sich in eine Unterschriftenliste ein. Und schnell machte danach der Vorwurf die Runde, die Menschen in Garrel seien fremdenfeindlich. Kommunalpolitiker wie Meyer und Kemper weisen diesen Vorwurf zurück.

„Es geht um die Konzentration der geplanten Gebäude, und um ihre Größe“, sagt Meyer. Größere Wohnhäuser gebe es in dem Ort nicht. In der Tat: Bei den Häusern handelt es sich überwiegend um Ein- bis Zweifamilienhäuser. In einem der von Böseler geplanten Gebäude sollen 70 Menschen wohnen, sagt Meyer. Grundsätzlich seien die Nachbarn bereit, jeder Bebauung zuzustimmen, die auch für jeden anderen Bürger ermöglicht werden würde.