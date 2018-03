Zunächst hatte man angenommen, das Tier sei ein ausgewachsener Rüde. Der Wolf, der dem sogenannten Barnstorfer Rudel angehört haben könnte, ist offenbar von einem Zug erfasst worden. Entdeckt wurde er jedenfalls direkt neben der Bahntrasse von Bremen nach Osnabrück.

Der fast unversehrte Kadaver soll nach Angaben des Landkreises als Wanderexponat hergerichtet werden. Der Wolf befindet sich bereits bei einem Präparator in Burgdorf nahe Hannover. Voraussichtlich in einem halben Jahr will der Landkreis Diepholz ihn unterschiedlichen Bildungseinrichtungen in der Region zur Verfügung stellen können. Es gehe darum, den Menschen zu zeigen, „womit wir es hier genau zu tun haben, worüber wir die ganze Zeit sprechen“, erklärte Kreisrat Jens-Hermann Kleine.

Der Landkreis Diepholz geht davon aus, dass das Barnstorfer Rudel aktuell aus fünf Wölfen besteht. Die nördlichste Sichtung gab es kürzlich auf einem Acker im Syker Ortsteil Heiligenfelde. Ob das Tier aber tatsächlich aus besagtem Rudel stammt, gilt als fraglich.