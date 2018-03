Drei weitere Schafe mit Kehlbissen seien ihm im Stall verendet. Zwei weitere ertranken auf der Flucht vor dem Wolf in einem Graben. Der Deichschäfer erhält voraussichtlich eine Entschädigung. Doch: „Ich will keine Entschädigung, sondern meine Schafe in Sicherheit wissen“, sagt er. 250 Euro mache den tatsächlich entstandenen Schaden nicht gut. Er plädiert für den Abschuss der Wölfe.

„Wölfe, die im Küstenbereich auftauchen, müssen entnommen werden“, sagt auch Niedersachsens Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU), der den Deichschäfer am Montagmorgen besuchte. Ob die sogenannte Entnahme letztlich die Umsiedlung, Vergrämung oder den Abschuss der Wölfe bedeutet, sei ihm gleich. Für Thümler steht fest: Die Wesermarsch müsse wolfsfrei bleiben. Mit frei umherziehenden Wölfen würde über kurz oder lang kein Deichschäfer mehr das Risiko eingehen wollen, seine Tiere als Trippelwalze einzusetzen. Die aber sei ein wichtiger Deichschutz vor Sturmfluten.