Im Fall der nicht beglichenen Gas- und Wasserrechnungen sind die Stadtwerke vor Gericht gezogen und haben sowohl vom Amts- als auch vom Landgericht Recht bekommen. (Janina Rahn)

Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Das Geld wird nun vor Gericht eingetrieben. Am 25. Januar steht die nächste Verhandlung vor dem Landgericht Oldenburg an. Insgesamt hatten sich die Außenstände für die beiden Blöcke vor einem Jahr auf rund 130.000 Euro summiert, im April und Mai hatte der Versorger deswegen, wie berichtet, Gas und Wasser für die beiden Häuser abgedreht. Am 1. November 2017 zogen die letzten Mieter aus, die Stadt versperrte die Gebäude und erklärte sie für unbewohnbar.

Zwei Prozesse hat es in Oldenburg schon gegeben. Das Gericht gab den SWD in beiden Fällen Recht und verurteilte die beiden Wohnungsbesitzer, ihre Schulden in Höhe von knapp 22 500 beziehungsweise 13.200 Euro zu zahlen. Das erklärte Landgerichtssprecher Michael Herrmann. Beide Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig, weil Berufung eingelegt wurde.

Zudem gab es vor dem Amtsgericht Delmenhorst zwölf weitere Prozesse, in denen die SWD Recht bekamen. „Wenige haben nach der Verurteilung bezahlt, in den übrigen Fällen ist der Gerichtsvollzieher beauftragt“, sagte SWD-Sprecherin Britta Fengler dem WESER-KURIER. Wobei es wohl auch gütliche Einigungen gab: „Wer freiwillig gezahlt hat oder seine Schulden in Raten abstottert, braucht nicht verklagt zu werden.“

Darüber hinaus kommen auf die Wohnungseigentümer weitere Zahlungen zu, nämlich für die von der Stadtverwaltung Anfang Juli eingesetzte Brandwache, die die Bewohnbarkeit der Blöcke bis Ende Oktober laut Stadt überhaupt erst ermöglicht habe. „Die Kosten der durch den Fachdienst Bauordnung beauftragten Maßnahmen sowie die Gebühren und Auslagen für die durchgeführten bauaufsichtlichen Amtshandlungen betragen insgesamt rund 160 000 Euro“, teilt Stadtsprecher Timo Frers mit. Diese Summe legte die Verwaltung auf die 80 Wohnungen um, sodass pro Einheit rund 2000 Euro anfallen.