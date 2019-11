Albin Homeyer bei der Bremer Ausstellung zum Kunstpreis 2017. (PETRA STUBBE)

Auch in diesem Jahr wurde wieder ein „Kunstpreis Worpswede“ verliehen – in Hannover und ohne inhaltliche Bezüge zum Künstlerdorf oder die Beteiligung Worpsweder Künstler. Deswegen will die Gemeinde Worpswede nun auf dem Rechtsweg durchsetzen, dass ihr Name in diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt werden darf. Der Preis war in den Vorjahren, wie berichtet, heftig in die Kritik geraten. Insbesondere die Preisverleihung 2017, bei der ein Großteil der ausgelobten Preisgelder nicht ausgezahlt wurde, sorgte dafür, dass der Preis als unseriös eingestuft wurde.

Der ursprünglich verantwortliche Kunstverein löste sich auf, mehrfach wechselten Namen und Adressen der preisstiftenden Organisation, die Fäden liefen aber immer wieder beim früheren Vereinsvorsitzenden Albin Homeyer zusammen. Der kündigte zwischenzeitlich an, sich vom Preis zurückziehen zu wollen und künftig stattdessen den „Kunstpreis Deutschland“ zu verleihen.

Aus diesem Grund habe die Gemeinde Worpswede, die schon im vergangenen Jahr ankündigte, gegen die Benutzung des Ortsnamens juristisch vorzugehen, dieses Ansinnen zunächst nicht weiterfolgt, berichtet Bürgermeister Stefan Schwenke. Nun, da Homeyer doch wieder einen „Kunstpreis Worpswede“ auslobt, werde man eine Unterlassungserklärung fordern, kündigte der Verwaltungschef an. Fachanwälte hätten sich der Sache angenommen, und sie sähen sowohl unter namens- wie unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten gute Erfolgsaussichten für die Gemeinde. Schwenke selber sieht der Causa Homeyer inzwischen „relativ entspannt“ entgegen, wie er sagt. Das war vor einem Jahr noch anders.

Damals hatte Homeyer Strafanzeige gegen ihn wegen Vorteilsnahme erstattet. Vorteilsgeber wäre demnach er selber gewesen: Er warf dem Bürgermeister vor, bei der Preisverleihung 2016 auf seine Kosten im Berliner Hotel Adlon übernachtet zu haben. Schwenke trat dort als Festredner auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft Verden habe das Verfahren im Oktober 2019 eingestellt, wie Sprecher Martin Schanz auf Nachfrage bestätigt. Ein Widerspruch gegen die Einstellung sei nicht möglich, so Schanz. Das Verfahren ist unwiderruflich vom Tisch.