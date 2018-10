Der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel muss sich für den Tod von 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg verantworten. (Ingo Wagner/dpa)

Worum geht es in dem Verfahren?

Der Pfleger Niels Högel soll von Februar 2000 bis Juni 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen 100 Patienten umgebracht haben. Wegen sechs anderen Taten musste er sich schon vor Gericht verantworten. Seit 2015 sitzt er lebenslang in Haft. Die neuen Vorwürfe hat er weitgehend gestanden.

Welche Strafe droht dem Angeklagten?

Högel ist bereits zur Höchststrafe verurteilt: lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld. Daran wird auch der Prozess nichts ändern. Eine lebenslange Haftstrafe bedeutet in Deutschland aber nicht zwangsläufig, dass jemand bis zu seinem Tod im Gefängnis sitzt. Nach einer bestimmten Zeit prüft eine Strafvollstreckungskammer, ob die Strafe ausgesetzt werden kann - und dabei spielt es nach Ansicht der Nebenklage-Anwältin Gaby Lübben schon eine Rolle, ob jemand 2 oder 100 Morde begangen hat.

Was bedeutet der Prozess für die Familien der Opfer?

Viele von ihren warten auf dieses Verfahren schon seit Jahren. Sie wollen endlich erfahren, was mit ihren Verwandten geschehen ist und warum diese sterben mussten. "Das ist der Sinn des Prozesses: Soweit wie möglich Klarheit zu schaffen", sagt der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann. Für die Nebenkläger werde der erste Prozesstag eine Achterbahn der Gefühle, sagt Christian Marbach, der Sprecher der Nebenkläger. "Sie wollen, dass es endlich losgeht. Gleichzeitig haben sie auch Angst davor."

Wo wird verhandelt?

Wegen des großen Andrangs hat das Landgericht den Prozess in die Weser-Ems-Hallen in Oldenburg verlegt. Mehr als 120 Nebenkläger, zahlreiche Zuschauer und Journalisten wollen diesen verfolgen. Für die 23 Verhandlungstage verwandeln sich die Festsäle in einen Gerichtssaal. Unternehmen laden dort normalerweise zu Tagungen, festlichen Banketten oder Bällen.

Was waren die Motive?

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft spritzte der Pfleger seinen Opfern Medikamente, die tödliche Komplikationen verursachten. Anschließend versuchte er, diese wiederzubeleben - aus Langeweile und um Anerkennung von seinen Kollegen zu bekommen. Nach einer erfolgreichen Reanimation habe er sich tagelang gut gefühlt, sagte Niels Högel damals vor Gericht. Doch dann sei die Leere wieder da gewesen, und er habe sich ein neues Opfer gesucht. (dpa)