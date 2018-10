Medienbericht

Wurden durch den Moorbrand in Meppen Giftstoffe freigesetzt?

Das durch einen Waffentest in Brand geratene Moor in Meppen könnte radioaktiv verstrahlt sein. Grund dafür wäre alte uranhaltige Nato-Munition, die in dem Moor in der Vergangenheit getestet wurde.