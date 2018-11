Die Aufnahme zeigt den Wurmberg, der von einem Wolkenmeer umgeben ist. Der Wurmberg liegt im Landkreis Goslar und ist mit 971 Metern nach dem Brocken der zweithöchste Berg im Harz. In diesen Tagen liegen Wurmberg und Brocken zeitweise über den Wolken. Das liegt an der sogenannten Inversionswetterlage. Dieses Phänomen bezeichnet einen Zustand, bei dem die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren. Oberhalb der Inversionsschicht hat man eine deutlich erhöhte Fernsicht und gleichzeitig den Blick auf eine großflächige Dunstbildung in Bodennähe.