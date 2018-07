Friedlich stehen diese Wölfe in einem Gehege in Springe. Anders als ihre frei lebenden Verwandten stellen sie keine Gefahr für Nutztiere dar. (Julian Stratenschulte/DPA)

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat den Wolf „an der Backe“, wie es vor Kurzem bei einem Pressetermin in der Region ausdrückte. Anders als seine Kollegin aus dem Agrarressort Barbara Otte-Kinast (CDU) hält der Friese aber nichts davon, dem streng geschützten Raubtier mit der Flinte zu Leibe zu rücken. Er kommt den Weidetierhaltern entgegen und macht sich für eine einhundertprozentige Förderung von wolfsabweisenden Zäunen stark.

Natürlich weiß auch der Umweltminister, dass sich das ganze Land nicht einzäunen lässt, aber einfach Abschießen geht für ihn auch nicht. 44 tote Wölfe meldet das niedersächsische Wolfsbüro seit der Rückkehr des Wolfes 2003, 15 davon in diesem Jahr. Die meisten Tiere kommen bei Verkehrsunfällen ums Leben, aber auch die Zahl der illegalen Abschüsse nimmt zu.

Sechs Wölfe wurden bisher unrechtmäßig abgeschossen, zwei davon in diesem Jahr. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Der Umweltminister stemmt sich gegen diese Form der Selbstjustiz. Gleichzeitig engagiert er sich für eine zumindest finanzielle Entlastung die Schaf- und Rinderhalter, denen die inzwischen 13 nachgewiesenen Wolfsrudel in Niedersachsen das Leben schwer machen.

Lies will eine einhundertprozentige Förderung für den Bau von Schutzzäunen, die den Wolf fern von Schafen und Rindviechern halten ­sollen. „Wir brauchen die Förderung zur Akzeptanzsteigerung“, meint der Umweltminister. Mit einer Novelle der „Richtlinie Wolf“ will er die Übernahme der Kosten durchsetzen. Erst in der vergangenen Woche hatte es dazu Gespräche in Brüssel gegeben, denn die Novelle gibt es nur mit Zustimmung der Europäischen Union. Das aber kann dauern. Ein Jahr mindestens, schätzt die Sprecherin im Umweltministerium, Sabine Schlemmer-Kaune.

Unterdessen bindet das Thema Wolf mehr und mehr personelle Ressourcen im Umweltministerium. Lies will das Personal deshalb aufstocken. Von fünf neuen Stellen ist die Rede. Arbeit machen vor allem die Anfragen aus dem Landtag und das „Konzept zur Verbesserung des Wolfsmanagements“ in Niedersachsen.

Ob sich der Umgang mit einem Raubtier überhaupt managen lässt, wird vor allem von Abgeordneten aus den Regionen mit Weidetierhaltung bezweifelt. So outete sich auch Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) als Wolfsgegner und forderte „wolfsfreie Zonen“ wie in Schweden und Finnland. Thümler kommt aus der Wesermarsch, wo die Bauern inzwischen gegen den Wolf demonstrieren.

Ausstattung mit Sendern ist gefährlicher als gedacht

Auch Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hält den Abschuss von Wölfen für notwendig. „Wir können dem Wolf nur eine Grenze aufzeigen, indem wir auch mal einen entnehmen“, sagte sie mit Blick auf die sich häufenden Nutztierrisse in Niedersachsen. Umweltminister Lies hingegen betont, dass es keinen Sinn mache, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, weil er streng geschützt sei und dann eine ganzjährige Schonzeit hätte. Die Wolfspopulation in Niedersachsen sei noch nicht groß genug, um den Schutz der Wölfe zu lockern. Wer einen Wolf eigenmächtig abschießt, macht sich strafbar. Bis zu fünf Jahre Haft sind laut Bundesnaturschutzgesetz drin.

Um verhaltensauffällige Wölfe schneller aufzuspüren, will Lies mindestens ein Tier in jedem der 13 Rudel mit einem Sender versehen lassen. Das aber gestaltet sich schwieriger und ist offenbar gefährlicher als gedacht. Das Land Niedersachsen hat nun Experten der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit der Besenderung beauftragt. Die Wissenschaftler wollen das Verhalten des Wildtieres in der norddeutschen Kulturlandschaft besser erforschen.

Bislang wurde nur ein Wolf in Niedersachsen wegen seines auffälligen Verhaltens auf Anordnung erschossen. Zu verantworten hatte die „letale Entnahme“, wie es im Fachjargon heißt, ausgerechnet ein Minister der Grünen. Lies‘ Vorgänger Stefan Wenzel sah offenbar keine Alternative zum Abschuss. Der fragliche Wolf machte als „Kurti“ in den Medien Karriere und ist heute im Landesmuseum in Hannover als Präparat zu bewundern.

Den Bauern indes gehen die Regelungen nicht weit genug. Sie fordern, dass die Landesregierung endlich ihre Versprechen aus dem rot-schwarzen Koalitionsvertrag umsetzt. Darin ist von einer „Überführung des Wolfes vom Naturschutzrecht ins Jagdrecht“ die Rede, sobald die Population einen „günstigen Erhaltungszustand“ erreicht hat, aber auch von einer „Initiative Richtung EU-Kommission zur Ausweisung wolfsfreier Gebiete“. Noch aber sieht der Umweltminister keinen „günstigen Erhaltungszustand“ und von wolfsfreien Zonen ist Niedersachsen noch weit entfernt.