Weiterer Wachstum erwartet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Zahl der Bio-Höfe in Niedersachsen steigt an

Helen Hoffmann

Die Zahl der Öko-Betriebe in der Landwirtschaft stieg im Jahr 2018 um mehr als zehn Prozent an. Das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen rechnet mit einem weiteren Anstieg an Bio-Höfen im kommenden Jahr.