Immer wieder kommt es auf der A1 derzeit zu längeren Staus durch Unfälle. (dpa)

Auf der Autobahn 1 bröckelt einerseits der Asphalt, auf der anderen Seite der Baustelle sind es die Nerven der Verkehrsteilnehmer. Die Erneuerung des Fahrbahnen auf rund acht Kilometern zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum entwickelt sich zum Unfallschwerpunkt: Vom Baubeginn am 8. Februar bis Ende Mai nahm die Autobahnpolizei Ahlhorn 279 Unfälle auf. Im vergangenen Jahreszeitraum, als an den Fahrbahnen in Gegenrichtung, nach Hamburg, gebaut wurde, wurden nur 163 Karambolagen gezählt. Am Ende der Bauetappe, im November, waren es dann allerdings 508 Unfälle. In diesem Jahr könnten es 600 werden.

Die aktuelle Baustelle verlangt den Fahrern an besonderen Engstellen wie im Bereich der Anschlussstelle Brinkum einiges ab. Die Polizei ist dennoch zufrieden mit der Großbaustelle: Die Vier-Plus-Null-Verkehrsführung, bei der die je Fahrtrichtung zwei nutzbaren Spuren auf eine Seite der Autobahn gelegt sind, hat sich laut Polizeisprecher Albert Seegers „trotz des Aufwandes bewährt“. Auch wenn es häufig kracht, „der Verkehrssicherheit tut das gut“.