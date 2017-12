Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Wölfe in Deutschland kontinuierlich zu. (dpa)

Die Zahl der von Wölfen getöteten Nutztiere hat sich in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Landesweit wurden 355 Weidetiere gerissen, im Jahr zuvor waren es nur 178 gewesen. Das sagte eine Sprecherin vom Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz der Deutschen Presse-Agentur.

232 Nutztierschäden wurden bisher gemeldet, 142 konnten eindeutig Wölfen zugeordnet werden. Betroffen sind vor allem Schafe. In 33 Fällen war der Wolf definitiv nicht der Verursacher. Weitere Fälle sind unklar, in 22 Fällen steht eine amtliche Feststellung noch aus.

Im Jahr zuvor hatte es 141 gemeldete Nutztierschäden mit insgesamt 178 getöteten Tieren gegeben. Davon waren 68 eindeutig dem Wolf als Verursacher zuzuordnen. In 43 Fällen sei der Wolf als Verursacher nicht nachweisbar gewesen, in einem Fall war gar keine Beurteilung mehr möglich.

Gab es 2016 noch 10 Wolfsrudel in Niedersachsen, so waren es in diesem Jahr schon mindestens 14. Die Landesjägerschaft geht von bis zu 150 Tieren aus.

"Beim Vergleich der Jahre 2016 und 2017 zeigt sich, dass sowohl die Anzahl der Wölfe als auch die Anzahl der Nutztierschäden in Niedersachsen gestiegen sind", sagte die Sprecherin des Wolfsbüros. Allerdings hänge die Zahl der getöteten Tiere nicht unmittelbar von der Zahl der Wölfe ab, sondern vor allem von der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutz von Schafherden und anderen Nutztieren. "So gibt es zum Beispiel insbesondere in Regionen, in denen Wölfe neu einwandern, vermehrt Nutztierschäden, da Herdenschutzmaßnahmen dort meist erst mit der Zeit umgesetzt werden."

Mehr zum Thema Schießen oder schützen: Umgang mit Wölfen polarisiert Wenn es um den Wolf geht, kochen die Emotionen hoch. Die einen wollen dem Wildtier eine Heimat ... mehr »

Umweltminister Olaf Lies (SPD) will derweil klarere Regeln für den Umgang mit Wölfen in Niedersachsen schaffen. "Wir sind gerade dabei eine Wolfsverordnung zu erarbeiten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Meine Haltung ist klar: Die Sicherheit der Menschen hat oberste Priorität." Das könne in bestimmten Fällen auch einen Abschuss einzelner Tiere zur Folge haben. "Wenn Wölfe die Scheu vor dem Menschen verlieren und dadurch zur Gefahr werden, müssen sie schnell entnommen werden", betonte Lies. "In letzter Konsequenz kann im Einzelfall auch die Entnahme eines Rudels notwendig sein." Dabei sei auch die Verbringung in ein Gehege möglich. Entnahme kann die Tötung ("letale Entnahme") oder theoretisch auch das Einfangen von lebenden Tieren mit anschließender Unterbringung im Gehege meinen. 2016 wurde ein Wolf per Ausnahmegenehmigung im Heidekreis erschossen. Das Tier hatte die natürliche Fluchtdistanz nicht eingehalten und sich wiederholt Menschen genähert.

"Wenn Rinder nach guter fachlicher Praxis eingezäunt sind und trotzdem wiederholt von Wölfen angegriffen werden, müssen wir reagieren", sagte Lies weiter. "Umso wichtiger ist die Verordnung, die wir als Rechtsgrundlage in Abstimmung mit Experten und Verbänden schaffen wollen." So solle künftig bei der Schadensregulierung nur in Zweifelsfällen die zeitaufwendige DNA-Analyse durchgeführt werden. Die Schaffung wolfsfreier Gebiete sei sachlich und rechtlich äußert problematisch. "Ich werde in Brüssel Gespräche über entsprechende Möglichkeiten führen", versprach Lies. Die Bejagung zur Reduzierung der Population sei nach geltendem Recht derzeit nicht möglich.

Insgesamt gehe es darum, das gesamte Wolfsmanagement weiter zu professionalisieren und zu optimieren. So sollen die Wolfsberatungsstellen personell verstärkt werden, kündigte er unter anderem an. "Wir sind beim Artenschutz für den Wolf in einer Phase angelangt, in der nicht das einzelne Tier oder Rudel entscheidend ist, sondern die Akzeptanz der Gesellschaft." (dpa)