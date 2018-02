In Hamburg wurden der Polizei in der Nacht keine schwerwiegenden Glätteunfälle gemeldet. (dpa)

Schneefall und Eisglätte haben in Niedersachsen für rund ein Dutzend Verkehrsunfälle gesorgt. In Bremen traf es zwei Autofahrer. Bei den Unfällen zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt.

Besonders betroffen war demnach der Nordwesten Niedersachsens. Rund um Oldenburg gab es seit Sonntagabend zehn Glätteunfälle, allesamt Blechschäden. Genauso glimpflich ging die unfreiwillige Rutschpartie bei zwei Unfällen auf der Autobahn 27 bei Bremen aus. Auf der Autobahn 2 bei Braunschweig meldete die Polizei einen Unfall durch Schnee am frühen Montagmorgen.

Im Harz dagegen sei es ruhig geblieben, sagten Polizeisprecher. Auch in Hamburg wurden der Polizei in der Nacht keine schwerwiegenden Glätteunfälle gemeldet. Dort räumten seit 2.00 Uhr in der Nacht 900 Mitarbeiter des Winterdienstes die Straßen.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht, denn bei konstanten Temperaturen unter null Grad blieben die Straßen auch tagsüber oft glatt. (dpa)