Bei einem Unfall in einem Waldpädagogikzentrum in Kreis Diepholz ist ein zehnjähriger Junge ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit.

Ein zehn Jahre alter Junge ist am Dienstag bei einem Unfall im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in der Nähe von Schwaförden im Landkreis Diepholz ums Leben gekommen.

Der Junge war am Montag mit seiner Schulklasse aus Wolfsburg zu einer Klassenfahrt angereist. Am Dienstagvormittag, nach dem Frühstück, geriet der Junge beim Spielen mit Mitschülern unter einen auf Schienen stehenden Wagen, teilt die Polizei mit. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Zehnjährige noch an der Unglücksstelle.

Die Schulklasse, Lehrkräfte und Mitarbeiter des Zentrums wurden von Sanitätern und Seelsorgern betreut. Die Klassenfahrt wurde abgebrochen, die Schulklasse trat unter Begleitung von Seelsorgern die Heimreise an. In Wolfsburg wurde die Klasse von der Schule, den Eltern und Betreuungspersonen in Empfang genommen. (rab)