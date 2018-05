Kein Netz: Gerade in ländlichen Regionen ist die Verbindung oft schlecht. (dpa)

Wer auf dem Land unterwegs ist, kennt das Problem. Schnell mal eben das Smartphone zücken – und dann ist das Netz weg. Kein Surfen, kein Chatten, kein Telefonieren. Um die Funklöcher aufzuspüren, appelliert das niedersächsische Wirtschaftsministerium in Hannover an die Bürgerinnen und Bürger, diese online zu melden. „Wir haben inzwischen 7426 Meldungen“, sagt der Sprecher im Wirtschaftsministerium Dominik Mayer – und es werden täglich mehr. Die Aktion, die am 27. April gestartet ist, wurde jetzt bis Ende Mai verlängert.

Eine Milliarde Euro will die niedersächsische Landesregierung bis 2022 in die Digitalisierung investieren. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will das schnelle Internet bis in den letzten Winkel zwischen Harz und Meer bringen. Doch bislang ist nicht einmal bekannt, wo genau die Funklöcher liegen. „Es ist bereits erkennbar, dass die Hauptprobleme in den ländlichen Regionen liegen“, erklärt der Ministeriumssprecher nach einer vorläufigen Auswertung der bisherigen Meldungen.

Offenbar wissen nicht einmal die Mobilfunkanbieter, wo genau die Funklöcher zu stopfen sind. „Häufig stimmen die Angaben nicht mit der Netzabdeckung und den realen Bedingungen und dem Bedarf vor Ort überein“, erklärt der Ministeriumssprecher. Die Betreiber schauen, wie viele Haushalte sie mit welchem Sendemast erreichen. Und genau da liegt der Fehler in der Erfassung. Mayer: „90 bis 95 Prozent der Haushalte heißt eben, dass man zum Beispiel an vielen Straßen und Bahnstrecken nicht zuverlässig telefonieren kann.“

Die Funkloch-Aktion des Wirtschaftsministeriums soll Klarheit schaffen. Bürgerinnnen und Bürger sind noch bis zum 31. Mai aufgerufen, Funklöcher über die Website des Wirtschaftsministeriums zu melden. Dazu müssen sie lediglich eine Maske ausfüllen und abschicken. Das Ministerium sichert den Nutzern zu, dass ihre persönlichen Daten nur für den Zweck der Funkloch-Auswertung genutzt werden. Dabei geht es nicht nur um die Erfassung des Funklochs. Das Ministerium fragt auch danach, warum das Funkloch an dieser Stelle so ärgerlich ist.

„Ich würde sagen, Funklöcher sind immer und überall ärgerlich“, betont der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Jörg Bode. Er hält das „Funkloch-Casting“ der Landesregierung für eine „sinnlose Aktion“ und fordert endlich konkrete Investitionen in die Digitalisierung. Der Gesetzentwurf zur Digitalisierung, so Bode, offenbare die Konzeptlosigkeit der Regierung. Statt einer konsequenten Strategie, werde es nur einen „digitalen Flickenteppich“ geben.

Bis Ende 2019 müssen mindestens 97 Prozent der Haushalte in Niedersachsen Anschluss an das schnelle Internet haben, also mindestens mit 4G LTE-Funk versorgt sein. Das sind die Vorgaben aus der letzten Frequenzversteigerung an die Mobilfunkanbieter. „Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen gibt es hier natürlich andere Probleme als in Berlin, Bremen oder Hamburg“, räumt der Ministeriumssprecher ein. Denn 97 Prozent der Haushalte bedeuteten eben nicht 97 Prozent des Fläche.

„Unser Ziel sollte es sein, dass möglichst alle Gebiete, in denen Bedarf besteht, also zum Beispiel dort, wo Haushalte, Hauptverkehrswege und die touristischen Hotspots sind, gut abgedeckt sind“, so Mayer. Die Funkloch-Umfrage soll helfen, diese Hotspots aufzuspüren, um gezielt in eine bessere Netzabdeckung zu investieren. Gemeinsam mit den Mobilfunkbetreibern will das Wirtschaftsministerium dann Lösungen entwickeln. Vorgabe ist ein flächendeckendes Gigabitnetz bis 2025.

Noch in diesem Sommer will Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) den „Masterplan Digitalisierung“ vorstellen. Dann wird sich zeigen, wo genau die eine Milliarde Euro investiert werden wird. In diesem Jahr ist noch nicht mit größeren Investitionen in die Breitbandversorgung zu rechnen. Die Landesregierung hat für 2018 keine Mittel aus dem Sonderfonds für Digitalisierung bereitgestellt. Es wird also noch eine Weile dauern, bis auch das letzte Funkloch in Niedersachsen gestopft ist.