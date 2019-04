Innenminister Boris Pistorius (SPD). (Dittrich/DPA)

Mal ist die Person verschwunden, mal ist sie krank, mal fehlen gültige Papiere. Mehr als drei Viertel aller geplanten Abschiebungen in Niedersachsen scheitern. 2018 wurden hier 1445 Menschen zwangsweise in ihr Heimatland oder in den Erstaufnahmestaat nach dem Dublin-Verfahren rückgeführt. In 4830 Fällen dagegen blieb es beim erfolglosen Versuch der Behörden.

In fast der Hälfte davon verzeichneten diese ein „nicht angetroffen“, obwohl anstehende Abschiebetermine den Ausreisepflichtigen nicht mehr mitgeteilt werden. Andere Gründe sind Widerstand oder Rechtsmittel der Asylsuchenden, ärztlich bescheinigte Reiseunfähigkeit, überbuchte Flüge, verweigerte Landeerlaubnisse, Sperrtage bei der Polizei wegen Sondereinsätzen und nicht zuletzt auch Kirchenasyl. Die jeweilige Erfolgsquote stellt sich zudem in den zuständigen Landkreisen und Großstädten offenbar höchst unterschiedlich dar.

Keine künftig härtere Gangart

Das will Innenminister Boris Pistorius (SPD) nun ändern. Der „Rückführungsvollzug“ soll auf Landesebene zentralisiert, vereinheitlicht und damit effizienter werden. Der Plan: Ein eigenes Amt nimmt den Kommunen Aufgaben ab, erteilt Flüchtlingen Duldungen und Arbeitserlaubnisse, klärt Identitäten und beschafft Passersatzpapiere, prüft die Reisefähigkeit, beantragt Abschiebehaft und organisiert und vollzieht schließlich die Abschiebung selbst. Zwei Standorte sind derzeit dafür in der Auswahl.

Die Flughafen-Gemeinde Langenhagen bei Hannover, die über ausreichende räumliche Kapazitäten verfügt, ist dem Vernehmen nach bereits gesetzt. In Osnabrück, Heimatort von Pistorius, müssen noch diverse Einzelheiten mit der dortigen Erstaufnahme-Einrichtung geklärt werden. Mit 50 Vollzeitstellen soll das neue Amt starten, später ist an 200 Mitarbeiter gedacht.

Eine künftig härtere Gangart streitet das Innenressort ab. „Damit ist keine Abkehr des Ministeriums von der bisherigen Ausländerpolitik verbunden“, versichert der zuständige Abteilungsleiter Friedhelm Meier im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Natürlich wolle man gut integrierte Menschen hierbehalten und werde stets alle humanitären Aspekte beachten. Wer aber keinen Grund für einen Aufenthalt habe, müsse das Land verlassen. Das gelte insbesondere für Straftäter.

Eine zwangsweise Unterbringung der Ausreisepflichtigen an den neuen Standorten ist nicht vorgesehen. „Das werden keine Abschiebelager“, betont Meier. „Es geht darum, die bisher teilweise unterschiedliche Rechtsanwendung der niedersächsischen Behörden zu vereinheitlichen. Außerdem brauchen wir angesichts der häufig sehr komplizierten Rechtslage eine stärkere Spezialisierung.“

Die Einzelheiten sollen jetzt in Absprache mit den Kommunalen Spitzenverbänden festgelegt werden, im Sommer soll das Konzept stehen. Städte und Landkreise betrachten das Projekt zwiespältig. Einerseits verlieren sie Kompetenzen an das Land, andererseits dürfte so mancher Landrat froh sein, das komplizierte und konfliktträchtige Thema los zu sein. Im Januar hatte das Ministerium in einer Art „blauen Brief“ 24 Kommunen wegen einer angeblich zu laschen Abschiebepraxis gerügt, darunter die Kreise Osterholz, Nienburg und Cuxhaven sowie die Städte Delmenhorst und Oldenburg. Deren Vertreter und die Kommunalverbände reagierten ziemlich verschnupft auf die Kritik aus dem SPD-Ministerium.

"Der Minister ist auf einem guten Weg"

Bei einer Anhörung der CDU-Landtagsfraktion brachten Städtetag und Landkreistag jetzt selbst Vorschläge ein: Das neue Amt solle sich zunächst auf die Bearbeitung besonders „schwieriger Zielregionen“ wie Westafrika konzentrieren. Im Auge haben die Verbände insbesondere Nigeria, das sich bei Pässen und Rücknahme der Flüchtlinge häufig sperre. Pistorius’ Koalitionspartner trägt die Pläne in Grundzügen mit.

„Der Minister ist auf einem guten Weg, aber noch sind die Probleme nicht optimal gelöst“, sagt CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann und meldet bereits eigene Wünsche an: Wenn das Land die Zuständigkeit in Gänze an sich ziehe, müsse es auch über eine zentrale Unterbringung der Abzuschiebenden nachdenken. Außerdem sollte man nach dem erfolgreichen Vorbild Bayerns eigene „Rückführer Luft“ einsetzen, also Landesbeamte, die Flüchtlinge auf ihren Rückflug in die Heimat begleiteten.

Der niedersächsische Flüchtlingsrat betrachtet die geplante Zentralisierung höchst skeptisch, befürchtet humanitäre Nachteile für die Betroffenen durch eine von oben herab verordnete Vereinheitlichung. „Das ist das absolut falsche Signal“, erklärt Geschäftsführer Kai Weber. Eine Behörde vor Ort könne doch das Einzelschicksal eines Flüchtlings und mögliche Gründe für ein Bleiberecht wie jahrelanger Aufenthalt, Aufnahme einer Ausbildung oder Geburt eines Kindes viel besser prüfen als ein anonymes Amt in der Ferne.