Die Idee, ein Festival für Menschen, die eigentlich nicht (mehr) zu Festivals gehen, zu etablieren, hat einen immanentes Problem: Die Massen bleiben aus. Auch bei der fünften Auflage kommt das A Summer's Tale in Luhmühlen nicht auf die erhofften Besuchszahlen. Mit rund 12 000 Gästen stagniert das Wohlfühl-Event in der Lüneburger Heide. Einerseits hat das Vorteile: Auf dem mit reichlich Komfort und nachhaltigen Genussangeboten ausgestatteten Gelände ist viel Luft, lange Schlangen bleiben aus, euphorische Stimmung allerdings auch. Selbst bei den – spürbar reduzierten – Hauptattraktionen kommt man fast körperkontaktlos bis in die vorderen Reihen.

Allerdings kommt trotz zum Teil gehobenen Preisen das Festival so auch wirtschaftlich auf keinen grünen Zweig. Das wirkt sich in diesem Jahr vor allem aufs Musikangebot aus: Die zweitgrößte Bühne im Zelt, direkt neben der Hauptbühne, wurde wegrationalisiert, das Line-Up vielleicht nicht in der Breite, aber in der Spitze ausgedünnt. Wer zwischen großer Konzert- und sehr kleiner Waldbühne pendeln möchte, muss nahezu von einem Ende des Areals zum anderen. Das komplette Festival wirkt ausgefranst und zerfasert, die sowieso schon ein wenig zu entspannte Stimmung ist oft kurz vor einschläfernd. Die größte gesundheitliche Gefahr beim Summer's Tale sind Blasen an den Füßen und Verletzungen, falls man über die zahllosen Buggys und Bollerwagen der noch zahlloseren Kinder stolpert. Überalterung kann man dem Festival wenigstens nicht nachsagen.

Das Workshopprogramm, vorzugsweise mit Yoga und verwandten Themen, ist trotz Erweiterung wieder nahezu komplett ausgebucht, für viele Besucher ist die Musik wohl eher nebensächlich. Insgesamt scheint fraglich, ob es im kommenden Jahr unter diesem Vorzeichen eine neue Auflage geben kann, vieles wirkt wie ein finaler Abgesang, irgendwie immer noch liebevoll und alternativ, aber auch reichlich zusammen gespart und auf dem Weg weg vom Musikereignis zum alternativen Erlebnis-Kurzurlaub. Das mag die Perspektive sein, doch wer sich unter Dauergästen umhört, stößt vielerorts auf Enttäuschung und Unverständnis.

Größter Aufreger ist am Sonnabend zudem der Zoll, der meint mit großflächigen Arbeitszeitkontrollen zur Mittagszeit den Einlass teilweise lahmlegen zu müssen. Nichtsdestotrotz bietet das Summer's Tale auch in diesem Jahr musikalische Höhepunkte, die mehr oder weniger den Unmut vergessen lassen.

Die Nacht gehört Suede

Während am Donnerstag die Hauptbühne noch geschlossen blieb – dafür gibt es dieses Jahr erstmals auch am Sonntag noch Programm – ist der Festivalfreitag mit Attraktionen gut ausgestattet. Die Dauergäste Wingenfelder, frisch von der ungleich erfolgreicheren Konkurrenzveranstaltung in Wacken angereist, überzeugen ebenso wie die kurzfristig eingesprungenen Kettcar, die Dermot Kennedy ersetzen.

Ein erster Höhepunkt ist der Auftritt von Tina Dico, die zuletzt ihren Ehemann Helgi Jónsson auf Deutschlandtour kongenial begleitete. Nun ist es wieder umgekehrt, Jónsson beleibt hinter seinen Keyboards, Dico wirkt erstaunlich gelöst und glänzt als dänische Popprinzessin in Glitzerjacke. Die in früheren Jahren sehr introvertierte Singer-Songwriterin schimmert bestenfalls in Ansätzen durch, aber ihr Verständnis von zeitgemäßen Pop ist konsequent stilsicher. Mit brillantem Klangdesign und herausragendem Sound zelebrieren das Musikerpaar und ihre vierköpfige Band eine erhebende Stunde. In vorderster Reihe feiert Ronja von Rönne, gerade mit ihrer eigenen Lesung pünktlich fertig geworden, textsicher mit. Es geht halt familiär zu.

Für Abwechslung sorgen intensive Auftritte von Trixie Whitley oder Joan As Police Woman auf der entlegenen Waldbühne. Maximo Park fahren große Gesten auf, aber die Nacht von Luhmühlen gehört ohne Frage Suede. Die Band, die in den 1990er-Jahren gemeinsam mit Oasis und Blur zu den Pionieren des sogenannten Britpops zählte, ist über die Jahrzehnte ein wenig in Vergessenheit geraten – völlig zu Unrecht, wie ihr extrem leidenschaftlicher und euphorisierender Auftritt nahelegt.

Sänger Brett Anderson ist einer jener Frontmänner, die nicht eine Show hinlegen, sondern die hingebungsvoll mit jeder Faser ihres Leibes die Lieder durchleben. Mit den ersten Takten von „As One“ ist Suede präsent; leidenschaftlich und dynamisch spielen sie sich durch 19 Stücke, die eine Bandbreite von Punkrock-Anklängen über große, melancholische Shoegaze-Momente bis hin zu einer nahezu a cappella gesungenen Version von „The Wild Ones“ offenbaren. Ein großer Auftritt, der die Messlatte für die weiteren Headliner Zaz und die grandiosen Elbow am Sonntag hochschrauben.