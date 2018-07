Alles okay am Beckenrand und auf der Liegewiese? Mancherorts sorgen spezielle Sicherheitskräfte für Frieden, Ruhe und Ordnung im Freibad. (Kraufmann/dpa)

Mit dem Start der großen Ferien und bei sommerlichen Temperaturen rüsten sich die Freibäder in Niedersachsen für hohe Besucherzahlen. Einige von ihnen setzen dabei auch auf private Sicherheitsdienste. „Schon seit einigen Jahren haben wir einen Sicherheitsdienst im Moskaubad und im Nettebad“, sagt Marco Hörmeyer, Sprecher der Stadtwerke Osnabrück. Zum Einsatz kommen sie aber nur, wenn die Bäder wirklich voll sind.

Daneben setze das Nettebad seit einigen Jahren zusammen mit der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) auf Streitschlichter, sagt Hörmeyer. „Das sind junge Leute, die ein bisschen auf Augenhöhe mit den Gästen arbeiten können und auch in Dialog mit ihnen treten können.“ Hintergrund sei, dass der Schwimmbadbetreiber bemerkt habe, dass es mitunter zu einer Steigerung der Aggression kommt, wenn sich ein Schwimmmeister in den Streit unter jungen Männern einmische.

Diese Art Problem spielt in Bremen und der Region offenbar keine Rolle – alles easy auf den Wiesen. In der Delmenhorster Graft-

therme zum Beispiel „reicht der Einsatz der Fachangestellten für das Bäderwesen“, um für ein reibungsloses Miteinander zu sorgen, wie Stadtwerkesprecherin Britta Fengler sagt. „Für extra Sicherheitskräfte gibt es keinen Anlass“, sagt auch Laura Schmitt, Sprecherin der Bremer Bäder.

Zumindest in den Freibädern in Stadt und Landkreis Osnabrück hält sich die Zahl der Straftaten in Grenzen. Von 2015 bis 2018 seien in den dortigen Bädern rund 45 Diebstähle registriert worden, teilt die Polizei mit. Eine Häufung sei nicht erkennbar. „In Schwimmbädern kommt es immer mal wieder zu Taschendiebstählen, auch weil die Besucher die Schließfächer nicht benutzen“, sagt eine Sprecherin der Polizei in Lüneburg. „Wir können kein Ansteigen solcher Fälle oder auch von anderen Delikten wie Körperverletzung oder sexuellen Belästigungen verzeichnen.“

Im Lüneburger Freibad Hagen gibt es seit 2016 einen privaten Sicherheitsdienst, der zum Einsatz kommt, wenn das Bad sehr voll ist. Der Sicherheitsdienst kümmere sich um alles, was außerhalb des Beckens mit Sicherheit und Ordnung zu tun habe, sagte Sprecherin Angela Wilhelm. Das reiche vom Taschendiebstahl bis zum Freihalten der Rettungswege. Die eigenen Mitarbeiter müssten sich vor allem um die Aufsicht am Wasser kümmern.

Keine Wertsachen mit ins Freibad

Aber auch an Land und auch dort, wo Schließfächer genutzt werden, gibt es Probleme: Im Verdener Freibad sind am Montag fünf Spinde aufgebrochen und Handys und Geldbörsen gestohlen worden. „Betroffen waren sowohl Schränke im Innen- wie im Außenbereich“, sagt Polizeisprecher Helge Cassens und erneuert den – überall zu hörenden – Appell, nach Möglichkeit keine Wertsachen mit ins Freibad zu nehmen. Sicherheitskräfte gibt es dort aber nicht. „Wir machen das alles mit gut ausgebildetem eigenen Personal“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Joachim Weiland.

In der Gemeinde Weyhe fällt die Antwort auf die Frage nach Sicherheitskräften im Freibad eindeutig aus: „Nein, das war noch nie notwendig“, sagt Florian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit. Auch in Geestland, im Kreis Cuxhaven, kann Stadtsprecher Matthias Wittschieben nur abwinken. „Wir hatten bislang keine Veranlassung, die eigenen Aufsichtskräfte haben immer gereicht, wenn ein paar Jugendliche mal doof waren“, sagt Reinhard Schenk, Sprecher der Stadt Oldenburg, die vier Bäder unterhält.

Im Van-Ameren-Bad in Emden hingegen werden private Sicherheitsdienste eingesetzt, sagt Elke Fehren-Schmitz vom Förderverein des privat betriebenen Bades. „An heißen Tagen haben wir bis zu 1000 Besucher, da kann es auch mal zu kleinen Vorfällen mit Alkohol oder Drogen kommen.“ Die Bademeister würden bei der Aufsicht von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes unterstützt und könnten Störer mit Hausverboten belegen. Zwischenfälle wie sexuelle Belästigung von jungen Frauen seien aber nicht bekannt.

Das Allwetterbad in Osterholz-Scharmbeck fährt zweigleisig, auch wenn dort „noch kein Sicherheitsdienst eingesetzt wird“, wie Badbetriebsleiter Torsten Stelljes auf Nachfrage mitteilt. „Der Ordnungsdienst im normalen Badbetrieb wird bei uns von den Schwimmmeistern ausgeführt. Bei Groß- und Sonderveranstaltungen haben wir dann allerdings auch externe Sicherheitskräfte, Rettungsschwimmer und Rettungstaucher vor Ort, die unser Personal unterstützen.“

Das Aegir-Bad Ricklingen in Hannover hat in der Vergangenheit bereits einige Male mit privaten Sicherheitsdiensten zusammengearbeitet, die auf Abruf bereitstanden. „Seit zwei, drei Jahren machen wir das nicht mehr, weil die Konflikte dadurch nicht zurückgegangen sind“, sagt Geschäftsführer Gerd Weßling. In brenzligen Situationen habe man auch schon mal die Polizei rufen müssen. „In letzter Zeit haben sich Konflikte aber immer ohne Polizei gelöst“, betont der Bad-Chef.

In diesem Jahr sei es bisher friedlich gewesen. An heißen Tagen kommen bis zu 3500 Besucher in das Freibad an den Ricklinger Kiesteichen. Ins Kleefelder Bad strömen bei schönem Sommerwetter täglich zwischen 5000 und 7000 Besucher. Security-Kräfte gibt es nicht. „Wir sorgen selber für die Sicherheit“, sagt Badaufsicht Stefan Richter. An vollen Tagen seien mindestens zehn Mitarbeiter in zwei Schichten eingeteilt.