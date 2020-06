Die Bahnstecke zwischen Sande und Wilhelmshaven ist nach dem Zusamenstoß eines Zuges mit einem Auto gesperrt, teilt die Polizei Wilhelmshaven mit (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug der Nordwestbahn zwischen Sande und Wilhelmshaven ist am Sonntagabend ein Autoinsasse getötet und ein weiterer lebensbedrohlich verletzt worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Zug der Nordwestbahn aus Richtung Sande gegen 18 Uhr in Richtung Wilhelmhaven unterweg, als es auf einem teilbeschranken Bahnübergang zu dem Zusammenstoß kam. Obwohl die Schranken nach Zeugenaussagen abgesenkt waren, habe der BMW versucht, den Bahnübergang noch zu queren. Identität und Alter der Autoinsassen standen bis Redaktionsschluss nicht fest. Ein Insasse sei getötet worden, der zweite habe reanimiert werden können und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, so die Polizei.

Im Zug hielten sich zum Unfallzeitpunkt nach Polizeiangaben nur zehn Fahrgäste auf. Sie und der Fahrer blieben unverletzt. Der Zug ist nicht mehr fahrbereit, die Bahnstrecke zwischen Sande und Wilhelmshaven derzeit gesperrt.