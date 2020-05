Das Vordach einer Fußgängerbrücke war in Brand geraten. (Christian Butt)

In Ottersberg ist am Montagnachmittag das Vordach einer Fußgängerbrücke in Brand geraten. Die Brücke aus Holz führt nahe des Ottersberger Bahnhofs über die Bahnstrecke Bremen-Hamburg. Wie die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mitteilt, musste für die Löscharbeiten der Strom der unterhalb der Brücke entlang laufenden Oberleitungen abgeschaltet und geerdet werden.

Der Brand konnte dann von den 17 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde laut Mitteilung niemand.

Die Streckensperrung wurde inzwischen aufgehoben, es kommt aber derzeit noch zu Einschränkungen, heißt es. Die Statik der Brücke müsse überprüft werden. Bis dahin unterqueren die Züge nur mit 50 Stundenkilometern die Brücke. Im Normalfall sind die Bahnen zwischen Bremen und Hamburg mit bis zu 200 Stundenkilometern unterwegs.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ottersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer (04202) 99 60 bei der Polizei Achim oder unter der Telefonnummer (04205) 86 04 bei der Polizeistation Ottersberg melden.