Die Weser bei Balge im Kreis Nienburg – an dieser Stelle wurde Ende April die Leiche einer 19-Jährigen entdeckt, die ertränkt worden war. (TeleNewsNetwork/dpa)

Verden/Nienburg. Drei Tage vor ihrem grausamen Tod soll eine psychisch kranke 19-Jährige von ihrem Zuhälter für 2000 Euro und den Erlass von Drogenschulden „verkauft“ worden sein. Das am frühen Morgen des 6. April auf einem Parkplatz in Nienburg abgewickelte Geschäft hat ein wegen Zwangsprostitution angeklagter 21-Jähriger am Dienstag vor dem Landgericht Verden gestanden. Er hatte die Frau unwissentlich ihren mutmaßlichen Mördern ausgeliefert und war später zunächst selbst unter Tötungsverdacht geraten.

Die Leiche der aus Schöningen (Kreis Helmstedt) stammenden zweifachen Mutter war am 28. April von einem Binnenschiffer entdeckt und aus dem Schleusenkanal bei Balge (Kreis Nienburg) geborgen worden. Das Opfer soll nach vielfacher Misshandlung lebendig an eine Waschbetonplatte gefesselt und über ein Brückengeländer in die Weser geworfen worden sein. Der Mordprozess gegen zwei Männer (40 und 53) und eine Frau (39) sollte eigentlich schon kurz vor Weihnachten beginnen, musste aber wegen Erkrankung eines Angeklagten verschoben werden. Als voraussichtlicher Starttermin gilt nun laut einem Gerichtssprecher der 26. Januar.

Gegen den aus Nienburg gebürtigen, zuletzt im Kreis Aurich lebenden 21-Jährigen, somit noch Heranwachsenden, wird vor der großen Jugendkammer verhandelt. Er soll die 19-Jährige, die er über eine Ex-Freundin in Schöningen kennengelernt hatte, zumindest ab dem 24. März unter Ausnutzung ihrer krankheitsbedingten Zwangslage wiederholt an Freier vermittelt und ausgebeutet haben. Die Initiative sei von ihr ausgegangen, behauptete der Mann, der damals wohl unter starkem Drogeneinfluss stand. Wegen Beihilfe zur Zwangsprostitution muss sich ein 26-Jähriger aus Rethem (Heidekreis) verantworten. Er ist im Gegensatz zum Hauptangeklagten, der seit Juli in Untersuchungshaft sitzt, auf freiem Fuß.

Übergabe an die neuen Zuhälter

Der 26-Jährige hat die Tatvorwürfe gegen ihn ebenfalls eingeräumt. Der frühere Freund habe ihn gebeten, „zum eigenen Schutz“ zur vereinbarten „Übergabe“ der jungen Frau an die neuen Zuhälter mitzukommen, sagte er. Er habe kein Geld erhalten, aber gewusst, dass die 19-Jährige weiterhin der Prostitution nachgehen sollte. Auch sei er sich im Klaren gewesen, dass die Frau sehr krank und „komplett desorientiert“ gewesen sei. Man habe zuvor gemeinsam überlegt, was man mit ihr machen solle. „Irgendwo vor einer Psychiatrie oder im Wald aussetzen“, habe er vorgeschlagen.

Der 26-Jährige soll versucht haben, dem Jüngeren den „Verkauf“ auszureden. Der wiederum sagte auf Nachfrage, warum man denn nicht zum Beispiel einen Notarzt gerufen habe: „Ich hatte Angst, dass sie sich was antut.“ Und: „Ich wusste gar nicht, dass es ihr so schlecht geht.“ Zu diesem Zeitpunkt soll schon ein Video existiert haben, das der spätere „Käufer“ per Handy aufgenommen hatte, als er die 19-Jährige zwecks „Probe“ bei sich hatte. Die Aufnahmen sollen im Rahmen der Beweisaufnahme noch gezeigt werden. „Selbst Hartgesottene“, so die Staatsanwältin, bekämen angesichts des erschreckenden Zustands der jungen Frau Tränen in die Augen. Der Vorsitzende Richter nannte das Verhalten der beiden Männer „menschenverachtend“. Nach Einschätzung der Kammer hatten sie indes „vollständige“ Geständnisse im Sinne der Anklage abgelegt, sodass sich etliche geplante Zeugenvernehmungen erübrigten. Der Prozess wird am 19. Januar fortgesetzt.