Kevin Karst wird seit Samstag vermisst. (Polizei Verden / Osterholz)

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 20-jährigen Kevin Karst. Er wurde laut Polizei zuletzt am Samstag, 16. Juni 2018, auf dem Campingplatz in Hagen-Grinden (Landkreis Verden) am Ziegeleiweg gesehen. Sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste medizinische Hilfe benötigt.

Kevin Karst, der eigentlich in Bielefeld wohnt, ist knapp über 170 cm groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Zuletzt war er mit einem langärmligen Oberteil und einer blauen Jeans bekleidet.

Hinweise zum Verbleib des Vermissten nehmen die Polizeidienststellen in Verden 04231/8060 sowie in Bielefeld 0521 / 5450 entgegen. (par)