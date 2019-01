Eine stimmungsvolle Beleuchtung ist die halbe Miete. (Janine Meyer)

Eine anständige Stereoanlage? „Ja, muss sein“, sagt Wolfgang Knickmann. Eine gemütliche Theke? „Unbedingt.“ Eine ausgeklügelte Lichtanlage, am besten selbst eingebaut? „So sieht’s aus bei mir.“ Und was ist mit ausreichend Platz zum Tanzen? „Geht nicht ohne, schon früher für die Mädels, die heute unsere Frauen sind.“ Wer wissen will, wie ein vernünftiger Partykeller auszusehen hat, der muss Wolfgang Knickmann fragen.

Janine Meyer hat Knickmann gefragt. Sie ist Fotografin, hat an der Hochschule für Künste in Bremen studiert, lebt und arbeitet jetzt in Hamburg. Sie ist für ihr Fotoprojekt „Zum Lachen in den Keller“ in ihre Heimatstadt Twistringen zurückgekehrt. Meyer ist dort in den Untergrund hinabgestiegen und hat Partykeller fotografiert.

Um in das Allerheiligste im Haus von Knickmann zu gelangen, muss man nur eine Treppe nach unten und steht schon vor der richtigen Tür. Sie geht auf, der erste Eindruck: Ja, tatsächlich alles da, was es für eine gute Party braucht. Plattenspieler, CD-Player, sogar ein Rechner, dazu fette Boxen und natürlich die Theke mit Barhockern.

"Viele hatten Geschichten zu erzählen"

Die Lichtanlage hat der Hausherr eigenhändig zusammengefrickelt, er ist Elektriker, und sie funktioniert seit dem ersten Tag. 1980 war das, gleich mit dem Einzug ins neue Heim. Welche Bedeutung der Partykeller für den 65-Jährigen hat? Er sagt es so: „Als meine Frau und ich dieses Haus gebaut haben, da habe ich als erstes die Entwürfe für den Partykeller gemacht.“ Die Pläne für Küche, Wohnzimmer, Bäder und Schlafzimmer konnten erst mal warten.

Janine Meyer hat diese Leidenschaft häufig gespürt, wenn sie bei den Leuten zu Gast war. Fast alle haben ihr gern die Tür geöffnet, „viele hatten Geschichten zu erzählen“, sagt sie. Wenn man mit Besitzern von Partykellern wie Wolfgang Knickmann ins Gespräch kommt, dann dauert es nicht lange, und es entfaltet sich so etwas wie eine deutsche Kulturgeschichte des Feierns seit den 1960er-Jahren.

Knickmann erzählt von den Anfängen, als er selbst noch keinen eigenen Partyraum hatte. Die Beatmusik war der neueste Schrei – „Dutschke in Berlin, die Haare lang und Hendrix auf dem Plattenspieler“. Die Clique, 20, 25 Mann, traf sich mal hier, mal dort zum Feiern oder Vorglühen, wie man heute sagen würde, dann ging es in die Disco vor Ort, nach Bassum oder Bremen.

Die Besitzer von Partykellern sind oft gute Geschichtenerzähler. Die Storys handeln davon, wie in den 70ern bei Bowle, Bier und Bowie gefeiert wurde. Wie man in den 80ern Party machte, und wie sich in den 90ern nach und nach die eigenen Kinder mit ihren eigenen Feten immer mehr ausbreiteten. Später, nachdem der Nachwuchs aus dem Haus war, eroberten sich die Erwachsenen die Räume wieder zurück. Oder vergaßen sie. Oder widmeten sie einfach um. Vor allem als Abstellkammer, so eine Erkenntnis, wird mancher Partykeller seither genutzt. Janine Meyer hat sie fotografiert, die zusammengeklappten Tischtennisplatten und Wäscheständer, die gestapelten Kartons, zugestellten Billardtische und abgelegten Sitzauflagen.

Der Keller von Wolfgang Knickmann am Ginsterweg 8 ist nie zweckentfremdet worden. Natürlich durfte der Sohnemann mal rein, aber eine Tür weiter hatte der sehr bald seinen eigenen Musik-Abhäng-Partyraum mit aufgepinseltem Rock ’n’ Roll-Stammbaum an der Wand. Der Raum, gut isoliert, eignete sich sogar für Bandproben.

Holzvertäfelungen sind beliebt

Im Großen und Ganzen hat sich in Knickmanns Hauptkeller über die Jahre nicht viel verändert. Gut, der CD-Player wurde irgendwann ausgetauscht, er hat jetzt einen MP3-Player, und auf den Rechner hat Knickmann ein Programm extra für DJs gespielt. Aber sonst ist alles noch da: die obligatorische Bierreklame an der Wand und in einer Ecke sogar noch Comics aus den 60er Jahren, gut geschützt in Klarsichthüllen mittlerweile, „Falk, der Ritter ohne Furcht und Tadel“ und „Libor, Held des Dschungels“.

Die Fotografin hat bei ihren Besuchen in den Partykellern von Twistringen bestimmte Muster erkannt. Sehr beliebt und bis heute erhalten: Holzvertäfelungen, überall, an der Wand, an der Decke, an der Theke. Wenn die Theken nicht vertäfelt sind, dann sind sie roh gemauert, rote Ziegel waren offenbar sehr beliebt, gern auch Klinkersteine. Zapfanlagen sind kein Muss, da reichen auch ein paar Kisten Bier, aber ganz wichtig natürlich: kalt muss das Getränk sein, je größer der Kühlschrank, desto besser.

In diesem Keller wird viel Fußball geschaut. (Janine Meyer)

So ähnlich sich die Keller in der Grundausstattung sind, so individuell ist ihre Gestaltung. „Da drückt sich jeder Kellerbesitzer auf seine Weise aus“, hat Janine Meyer festgestellt, „das ist eine sehr persönliche Angelegenheit.“ Sehr beeindruckend fand sie einen Partyraum, der zwischendurch Teil der Kellerwohnung vom Sohn des Hauses war. Das Wohnzimmer hatte dann eben eine Theke.

Und immer wieder Peter Maffay

Daneben gibt es die Fußballkeller: großer Bildschirm, Deutschland-Fahne, reichlich Sitzplätze. Und immer und überall Regalbretter für die Biergläsersammlung und all die Schnapsflaschen, die Kümmerlinge und Feiglinge, die hier lagern. Ebenfalls Standard: Poster, bevorzugt von Musikern, in Twistringen ist es in jedem zweiten Keller Peter Maffay; Maffay heute, Maffay auf der Sonne-in-der-Nacht-Tour 1986, Maffay Ende der 70er.

Nicht nur die Frisuren und Outfits der Musiker, auch die unvermeidlichen Werbeplakate erzählen vom Zeitgeist der Jahre. Die Kampagne eines Jeans-Herstellers, nicht in Knickmanns Keller fotografiert, sondern in einem anderen, augenscheinlich aus den 70ern oder 80ern. Die Blondine mit Cowboyhut und aufgeknöpfter Jeansweste auf der nackten Haut, die dem Betrachter rät, sich eine Marshal-Jeans zu holen, „Take a Marshal Jeans“, würde heute einen Sturm der Empörung auslösen. Im Partykeller hängt sie ganz unaufgeregt an einer Säule neben der Theke.

Der knickmannsche Keller ist ein Musikkeller, daran besteht überhaupt kein Zweifel. An der Wand hängen Eintrittskarten von Konzerten, die er über die Jahre besucht hat. Scheeßel, bevor es das Hurricane-Festival gab, Scheeßel 1973 mit Chicago, Ten Years After und Chuck Berry, Tina Turner 1990 im Weserstadion, ZZ Top 1994 in der Stadthalle Bremen, Jethro Tull ein Jahr später im Aladin. Vor einiger Zeit hat Wolfgang Knickmann auf dem Flohmarkt gestöbert und alte Platten und Singles erstanden, Creedence Clearwater Revivals „Born on the Bayou“, „When I’m dead and gone“ von McGinnis Flint und natürlich die Woodstock-Dreifach-LP von 1970, „die gehört einfach in jeden Plattenschrank“.

Led Zeppelin und die Stones laufen immer noch

Janine Meyer hat auf ihre Fotoserie, die unter anderem Spiegel Online veröffentlicht hat, so viel Feedback bekommen, dass sie ihr Projekt ausbauen will. Vielleicht macht sie eines Tages sogar ein ganzes Buch daraus. Menschen, die ihre Fotos gesehen haben, aus dem Schwarzwald, aus Köln oder Hamburg, haben ihr Bilder von den eigenen Partykellern geschickt, in diesen Kellern haben sie getanzt, getrunken, geknutscht und gekifft. Es sind Geschichten, denen die Fotografin auf der Spur bleiben will.

Und bei den Knickmanns? Die Frequenz der Feiern mag über die Jahre abgenommen haben, aber Led Zeppelin und die Stones laufen bei Wolfgang Knickmann immer noch regelmäßig. Nur nicht alle 14 Tage montags, dann treffen sich die Sänger vom Chor „Sing Man Tau“ und üben Shantys, Gospel, plattdeutsche Lieder und Rock in seinem Partykeller. „Spaß macht auch das“, sagt Wolfgang Knickmann.

Zur Sache

Das Projekt geht weiter

Janine Meyer (33) hat 2014 ihr Diplom im Studiengang Integriertes Design, Schwerpunkt Fotografie, bei Peter Bialobrzeski in Bremen gemacht. Ihre Bilder sind unter anderem erschienen bei Spiegel Online, Zeit Online und dem Intro Magazin, auf Ausstellungen war sie auch schon vertreten. Menschen mit Partykellern, die Interesse daran haben, dass Janine Meyer auch bei ihnen fotografiert, können Kontakt zu ihr aufnehmen unter www.janinemeyer.info