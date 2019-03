Die Holzachterbahn "Colossos" eröffnet in diesem Jahr wieder. (Philipp Schulze/dpa)

Heide-Park Soltau

Achterbahn-Fans können aufatmen: Zum Saisonstart 2019 kehrt die seit 2016 stillstehende Holzachterbahn "Colossos" zurück in den Heide-Park Soltau. Die Schienen mussten komplett erneuert werden. "Colossos" hat eine Höhe von rund 60 Metern, die Maximalgeschwindigkeit beträgt rund 120 Stundenkilometer. Der Heide-Park ist der zweitgrößte Freizeit- und Themenpark Deutschlands. Informationen zu den Eintrittspreisen finden Sie hier und zu den Öffnungszeiten hier.

Saison: 6. April - 3. November

Heide-Park Soltau, Heide Park 1, 29614 Soltau

Hansa Park

Der Hansa-Park lockt die Besucher mit dem "Highlander". Mit seinen 120 Metern überragt der Freifallturm alle Attraktionen des Parks. Er ist der höchste Freifallturm der Welt mit abkippbaren Sitzen. Weitere Neuerscheinungen sind etwa der 4D-Film "Störche 4D Experience" sowie eine neue Laser- und Special-Effects-Show. Für das Überkopf-Schiff "Fliegender Hai" ist dagegen Schluss. Es zählte zu den ältesten Attraktionen des Parks. 1991 wurde das Fahrgeschäft in Betrieb genommen, nun mangelt es an Ersatzteilen. Informationen zu den Eintrittspreisen finden Sie hier und zu den Öffnungszeiten hier.

Saison: 4. April - 20. Oktober

Hansa Park, Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf

Dinosaurierpark Münchehagen

Für Kenner der ausgestorbenen Riesen ist der Dinosaurier-Park Münchehagen ein Muss. Auf einem rund zweieinhalb Kilometer langen Rundweg begegnen Besucher 230 lebensgroße Dinosauriermodelle. In seinem Flyer für die Saison 2019 wirbt der Park für spezielle Events – unter anderem für T-Rex-Touren, die an einzelnen Terminen im Jahr stattfinden. Informationen zu den Eintrittspreisen finden Sie hier und zu den Öffnungszeiten hier.

Saison: 16. März - 3. November

Dinosauerierpark Münchehagen, Alte Zollstraße 5, 31547 Rehburg-Loccum

Erse Park Uetze

Rund zwei Autostunden von Bremen gelegen befindet sich der Erse Park Uetze. Picknickplätze laden zum Verweilen ein, Attraktionen wie die Familienachterbahn "Ersies Drachenritt" sorgen für Spaß und Unterhaltung. Informationen zu den Eintrittspreisen und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Saison: 6 April - noch unbekannt

Erse Park Uetze, Abbeile 2, 31311 Uetze

Familienpark Sottrum

Wie der Name verrät, richtet sich der im Landkreis Hildesheim gelegene Park besonders an Familien. In dem Park gibt es einen Bauerhof, auf dem nur einheimische Tiere leben. Aber auch exotische Tiere sind in dem Familienpark zu Hause, so wie die Alligatorschildkröte. Außerdem gibt es viele Stationen, an denen Kinder spielerisch viel über Mathematik und Physik lernen können. Informationen zu den Eintrittspreisen finden Sie hier und zu den Öffnungszeiten hier.

Saison: 30. März - 31. Oktober

Familienpark Sottrum, Ziegeleistraße 28, 31188 Holle

Funpark Meppen

Im Funpark Meppen dreht sich alles rund um Action und den Spaß am Fahren. Besucher können unter anderem Quad, Buggy oder Kart fahren. All diejenigen, die in Gruppen in den Park kommen, können zudem Paintball spielen. Zu den Öffnungszeiten geht es hier. Alle Preise finden Sie hier in den verschiedenen Kategorien.

Saison: nur im Januar geschlossen

Funpark Meppen, Am Rögelberg 5, 49716 Meppen

Potts Park

In der Nähe von Minden liegt der Potts Park. Der Freizeitpark ist vor allem für Familien mit Kindern ausgelegt und mit vielen Fahrgeschäften ausgestattet. In diesem Jahr soll ein weiteres Fahrgeschäft eröffnen. Welches verrät der Freizeitpark noch nicht. Außerdem gibt es eine "Lernwelt" mit verschiedenen Themen, in denen Kinder spielerisch mehr über Natur, Umgebung und andere Themen lernen können. Zu den Öffnungszeiten geht es hier und zu den Preisen hier.

Saison: 13. April - 27. Oktober

Potts Park, Bergkirchener Straße 99, 32492 Minden

Ferienzentrum Schloss Dankern

Der vor allem an Familien mit kleinen Kindern gerichtete Freizeitpark bietet Spaß für drinnen und draußen. Das Ferienzentrum kann zwar für einen Tag besucht werden, ist aber eher für Ferien- und Wochenendausflüge ausgelegt. Familien können in Ferienhäusern übernachten, haben aber auch die Möglichkeit mit dem Wohnmobil anzureisen. An einem See mit Strand können die Besucher Tretboot fahren, auf Skiern über das Wasser laufen und Schnupperkurse im Tauchen machen. Für noch mehr Action sorgen eine Kartbahn und Quads. Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Saison: 30. März bis 27. Oktober

Ferienzentrum Schloss Dankern, Rentmeisterstraße 1, 49733 Haren/Ems

Jaderpark

Der Jaderpark ist ein Tier- und Freizeitpark und liegt an der Nordseeküste. In dem Zoo leben rund 35 Säugetierarten und über 70 Vogelarten, sowie Reptilien und Fische. Neben dem Tierpark finden Familien weitere Attraktionen wie Karrussels, Spielplätze, Trampoline und Hüpfburgen. Da der Park das ganze Jahr über geöffnet ist, eignet sich ein Besuch bei gutem und schlechtem Wetter. Zu den Öffnungszeiten geht es hier, die Preise finden Sie hier.

Saison: das ganze Jahr über geöffnet

Jaderpark, Tiergartenstraße 69, 26349 Jaderberg

Kids-Dinoworld

In direkter Nähe zum Freizeitpark "Rasti-Land" liegt Kids-Dinoworld. Der Indoor-Park ist für Kinder ausgelegt und als Themenwelt gestaltet. Besucher über 16 Jahren dürfen den Park nur in Begleitung eines Kindes besuchen. Kinder von 0 - 11 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Neben vielen Spiel- und Klettergerüsten bietet die Halle auch Fahrgeschäfte im Dino-Design und Attraktionen wie Schwarzlicht-Bowling und einen Hochseilgarten. Die Wildwasserbahn ist bisher die einzige Indoor-Wildwasserbahn in Deutschland. Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Saison: das ganze Jahr über geöffnet

Kids-Dinoworld, Quanthofer Straße 9, 31020 Salzhemmendorf

Rasti-Land

Mit mehr als 45 Attraktionen sorgt das Rasti-Land für Familienspaß. Für besonders junge Kinder gibt es ein Kinderland oder die Kids-Dinoworld, die sich direkt neben an befindet. Ansonsten stehen in dem Freizeitpark Attraktionen wie Wildwasser-Rafting, das Reich des T-Rex und eine Bobkart-Bahn. Im Laufe dieser Saison entsteht eine Mini-Achterbahn, die das neue Highlight des Kinderparadies werden soll. Informationen zur den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Saison: unbekannt

Rasti-Land, Quanthofer Str. 9, 31020 Salzhemmendorf

LandErlebnis Janßen

Das LandErlebnis Janßen möchte seinen Besucher zeigen, wie schön das Leben auf dem Land sein kann und lockt vor allem Familien mit Kindern an. Es gibt einen Ponyhof mit Streichelzoo und Reithalle, sowie Traktorfahrten. Kinder können in der Kreativ-Werkstatt malen und basteln oder auf Spielplätzen spielen. Der Eintritt im Erlebnishof ist frei, nur einzelne Attraktionen müssen bezahlt werden. Zu den Öffnungszeiten geht es hier.

Saison: 1. März bis 31. Oktober

LandErlebnis Janßen, Seghorner Weg 6, 26655 Westerstede

Magic Park Verden

Mit einem Streichelzoo und Märchenwald lockt der Magic Park Verden vor allem Naturbegeisterte an. Der Erlebnispark liegt in einem Waldgebiet und bietet Spaß für die ganze Familie. Wer schon immer einmal zaubern wollte oder sich gerne Zaubershows ansieht, ist hier richtig. Im Märchenwald können verschieden Szenen der bekanntesten Märchen wie Hänsel und Gretel bewundert werden. Der Fokus des Magic Park Verden liegt in dieser Saison auf dem Kinderbuch-Helden Ritter Rost. Außerdem gibt es vor Ort Attraktionen wie eine Wildwasserbahn und Schiffschaukel. Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Saison: 30. März bis 21. Oktober

Magic Park Verden, Heinrich-Schröder-Weg 3, 27283 Verden (Aller)

Serengeti-Park

Der Serengeti-Park bringt ein Stück Afrika in die Lüneburger Heide. Besucher können hier Wildtiere aus geringer Entfernung bewundern. In ganz Europa ist das der einzige Park, der so ein Erlebnis möglich macht. Bei der Dschungel-Safari-Tour sitzen die Besucher in einem offenen Jeep und fahren durch die Parkanlage. Für die Action-Begeisterten gibt es die Quad-Safari. Angelehnt an "Indiana Jones" werden die Besucher von einem Profi mit bis zu sieben Begleitern durch den Park gefahren. Es gibt noch andere Touren, die vor allem für jüngere Gäste geeignet sind. Zudem wird im Serengeti-Park eine Indoor-Achterbahn an den Start gehen: der "Safari-Blitz". Für all diejenigen, die länger bleiben wollen, gibt es Übernachtungsmöglichkeiten. Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Saison: 30. März bis 3. November

Serengeti-Park, Am Safaripark 1, 29693 Hodenhagen

Tier- und Freizeitpark Thüle

Über 120 verschiedene Tierarten sind im Tier- und Freizeitpark Thüle zu Hause. Der Park wurde in diesem Jahr um rund vier Hektar vergrößert. Vor Ort gibt es nicht nur den Zoo, sondern auch einen Erlebnispark. Er bietet über 31 unterschiedliche Freizeitattraktionen, darunter eine Wasserrutschenanlage, eine Bobkart-Bahn, aber auch Kinderkarussells und Hüpfburgen für die kleinen Familienmitglieder. Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie hier.

Saison: 2. März bis unbekannt

Tier- und Freizeitpark Thüle, Über dem Worberg 1, 26169 Friesoythe-Thüle

Wild- und Freizeitpark Ostrittrum

Der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum macht sich vor allem durch seine zentrale Lage zwischen Bremen, Oldenburg und Cloppenburg beliebt. Hier leben über 500 Tiere von allen Kontinenten, wie Kängurus, Affen, Strauße und Luchse. Im Märchenwald des Parks gibt es viel zu entdecken. Vorne mit dabei: Die Bremer Stadtmusikanten. Der Wald erzählt die Geschichte dieses und weiterer bekannter Märchen. Zu den Öffnungszeiten geht es hier und zu den Preisen hier.

Saison: 2. März bis Ende Oktober

Wild- und Freizeitpark Ostrittrum, Rittrumer Kirchweg 29, 27801 Dötlingen

Safariland Stukenbrock

Erdmännchen, Nashörner, Griaffen und Co. finden im Safariland Stukenbrock ein zu Hause. Aber das Safariland ist nicht nur ein Zoo, sondern auch Vergünungspark. Neben Attraktionen wie (Tier-)Shows gibt es auch Karussells und Wasserattraktionen wie Kanalfahrten und ein Wasserspielparadies. Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie hier und zu den Preisen finden hier.

Saison: 13. April bis 27. Oktober

Safariland Stukenbrock, Mittweg 16, 33758 Schloß Holte

Freizeitpark Sommerrodelbahn

Sommerrodelbahn, Weltreise, Märchenwald: All das bietet der Freizeitpark neben seinem Abenteuerspielplatz in Ibbenbüren. Im Märchenwald können Besucher Szenen aus den beliebtesten Märchen bestaunen. Mit einem Knopfdruck erwachen die Märchenfiguren und erzählen ihre Geschichten selber. Auf einer fünfminütigen Fahrt in einem Fahrgeschäft können Besucher einmal um die Welt reisen und entdecken unteren anderen das Neujahrsfest in China und Indianerstämme. Hier geht es zu den Öffnungszeiten und hier zu den Preisen.

Saison: 13. April bis unbekannt

Sommerrodelbahn Ibbenbüren, Münsterstraße 265, 49479 Ibbenbüren