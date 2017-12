Wenige Tage nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen an einer defekten Ampel ist eine Radfahrerin gestorben.

Die 80 Jahre alte Frau sei am Sonnabend ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Sie hatte den Angaben nach am Mittwoch nach Weihnachten beim Überqueren einer Straße in Brake (Kreis Wesermarsch) den Lkw übersehen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Die Ampel an der Kreuzung war laut Polizei wegen eines technischen Defekts ausgeschaltet. (dpa/wk)