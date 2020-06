Der Weserstrand an der Flussinsel Harriersand: Auch hier bescheinigten die Prüfer nur eine ausreichende Wasserqualität. (Ingo Wagner/dpa)

Zwei niedersächsische Badestellen sind im Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA vom Montag als mangelhaft bewertet worden. Der Weserstrand Sandstedt zwischen Bremerhaven und Bremen bleibt aus diesem Grund über die Saison 2020 hinweg geschlossen, wie aus dem Badegewässer-Atlas Niedersachsen hervorgeht. Der ebenfalls mangelhaft bewertete Nordseestrand Wremen wurde demnach inzwischen vom zuständigen Landkreis Cuxhaven nachuntersucht und als ausreichend eingestuft. Für die Erhebung schaute sich die Behörde die Daten 30 europäischer Länder zur Belastung des Wassers von 22 295 Gewässern mit Fäkalbakterien an.

Nur ausreichend sind auch das Nordseebad Otterndorf (Kreis Cuxhaven), die Badestelle Harriersand an der Weser sowie der Stedener See im Landkreis Osterholz. Die überwiegende Mehrheit der Badestellen in Niedersachsen weise dagegen eine ausgezeichnete Wasserqualität auf.

In der Auswertung der EEA fielen in diesem Jahr acht der 2291 untersuchten deutschen Badestellen durch, weil dort zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser entdeckt worden waren. Im Norden war darunter eine Badestelle an der Elbe bei Brokdorf in Schleswig-Holstein. (dpa)