Bildillustration Polizei (Björn Hake)

Bei einer Messerattacke in einer Disco in Hannover sind in der Nacht zum Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Die 40 und 43 Jahre alten Opfer waren zuvor mit zwei jüngeren Männern aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte. Die rund 30 Jahre alten Männer zückten demnach im Verlauf des Streits Messer und stachen auf die Kontrahenten ein. Der 40-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Hals, der 43-Jährige trug Stichverletzungen davon. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Auch ein 36 Jahre alter dritter Mann wurde angegriffen, konnte aber ausweichen und blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen seien nach der Attacke aus der Disco gerannt und in einer dunklen Limousine geflohen, teilten die Beamten weiter mit. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.