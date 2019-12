Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden. (Symbolbild) (dpa)

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 1 nördlich von Osnabrück sind am frühen Mittwochmorgen beide Insassen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei waren die Fahrer mit ihren Wagen gegen 3.00 Uhr zwischen der Ausfahrt Holdorf und dem Rastplatz Dammer Berge frontal ineinandergekracht. Ob es sich um einen Geisterfahrer-Unfall handelte oder einer der Beteiligten möglicherweise nach einer Panne zu drehen versuchte, dürften erst die weiteren Ermittlungen zeigen, hieß es. Nach dem Crash hätten die Fahrzeuge Feuer gefangen, ein Mann und eine Frau starben noch an der Unfallstelle. Die Strecke ist wegen der Bergungsarbeiten in beiden Richtungen voraussichtlich noch bis 15 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U58 bzw. die U7. (dpa/mmi)

+++Dieser Text wurde um 12.31 Uhr aktualisiert+++