Wieder Ärger um einen Anbieter von Ballonfahrten in Bremen und Niedersachsen - nun wurde der Flugplatz Hatten und ein Bremer Unternehmer in die Affäre hineingezogen. (dpa)

Mal wieder ein neuer Name, eine neue Anschrift im Impressum: Der Betrug um den Ballonfahrtanbieter von Phoenix Ballooning, Heideballon und Hanseballon geht weiter. Nun wurden ein Flugplatz in Hatten und ein Bremer Unternehmer in die Affäre hineingezogen. Seit Kurzem wird die Adresse des Flugplatzes auf den diversen Webseiten angegeben, die der insolventen Firma Aeolus Aviation GmbH gehörten. Die Seiten sind weiterhin online – obwohl die Firma nicht mehr existiert. Sie und weitere Gewerbe von Karsten Funk aus Handeloh (Landkreis Harburg) wurden gelöscht. Funk wurde im Dezember 2017 wegen Betrugs vor dem Landgericht Tostedt zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt (wir berichteten).

Ruf der Branche beschädigt

Karsten Funk darf nicht weiter im Ballonfahrtgeschäft tätig sein. Mit seiner betrügerischen Masche hat er dem Ruf der Branche erheblich geschadet. Über seine Webseiten verkaufte er Gutscheine für Ballonfahrten, die jedoch fast nie stattfanden. Stets war es der gleiche Ablauf: Die Kunden vereinbarten online oder telefonisch Termine, die dann in letzter Minute abgesagt wurden. Oft zog sich dies über Jahre hin.

Mehr zum Thema Bremen, Hamburg und Niedersachsen Anbieter von Ballonfahrten soll Kunden betrogen haben Eine Fahrt mit einem Heißluftballon ist für viele ein großer Traum. Einem Geschäftsmann aus ... mehr »

Doch auch nach dem Urteil geht der Spuk weiter: Nun taucht im Impressum die Adresse des Flugplatzes in Hatten auf, und eine Firma mit dem Namen Ballonfahrten 24. Auf Nachfrage bei der Industrie- und Handelskammer Oldenburg wird jedoch klar: Für diese Firma existiert kein Gewerbeeintrag. Auch am Flugplatz in Hatten will man davon nichts wissen. „Um Gottes Willen, nein, damit haben wir nicht das Geringste zu tun“, sagt der Leiter des Platzes, der Unternehmer Harald Rossol aus Lilienthal.

Vor der Nachfrage des WESER-KURIER war ihm nicht bekannt, dass die Adresse seines Flugplatzes verwendet wird. Das sei ja geschäftsschädigend, schäumt Rossol. Er will nun aktiv werden und versuchen, die Drahtzieher zu kontaktieren. Zwischen dem verurteilten Karsten Funk und dem Flugplatz gibt es durchaus eine Verbindung: Funk habe schon vor Jahren eine kleine Lagerhalle dort gemietet, sagt Rossol. Was er damit mache, gehe ihn aber nichts an. Harald Rossol hat den Platz gemeinsam mit seinem Partner Olaf Lühring vor zwei Jahren übernommen und ihm neues Leben eingehaucht.

Rossols Firma B.R.M. Business Resource Management hat ihren Sitz in Bremen, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Lühring betreibt außerdem eine Plattform für Erlebnisgeschenke namens Fun4You – dort werden unter anderem Ballonfahrten angeboten. Und es gibt noch eine weitere Verbindung zu Funk: Olaf Lühring gründete laut einem Bericht der „Nordwest-Zeitung“ Ende der 1990er-Jahre die Firma „Phönix Ballonfahrten“. Lühring bestätigt, dass er der Gründer von Phönix Ballonfahrten war, er habe die Firma aber 2005 an Karsten Funk verkauft. Seitdem habe er damit nichts mehr zu tun gehabt, sagt Lühring. „Wir sind von der Luftfahrtbehörde vor Herrn Funk gewarnt worden“, so Rossol. Er beteuert: Sollte Funk oder jemand mit Verbindungen zu ihm versuchen, in Hatten zu starten, würden sie das verhindern.

Die Luftfahrtbehörde Niedersachsen bestätigt: Der Fall beschäftigt sie auch jetzt noch. „Wir sind da sehr wachsam. Wir können nicht ausschließen, dass er seine Umtriebe nicht eingestellt hat“, sagt Hans-Henrik Westermann vom Dezernat Luftverkehr.

Mehr zum Thema Betrugsskandal um Ballonfahrten Ballon-Betrüger werben wieder um Kunden Nach dem Betrugsskandal um Ballonfahrten die im Internet angeboten wurden aber nie stattfanden, ... mehr »

Tatsächlich versuchte Funk in den vergangenen Wochen zweimal, ohne Erlaubnis eine Fahrt durchzuführen, berichtet der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade, Kai Thomas Breas. Das erste Mal Anfang Juni in Brandenburg, das zweite Mal Mitte Juni in Schleswig-Holstein. In letzterem Fall habe die Polizei den Start verhindern können. Es wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, so Breas. Funk sei zwar vor Ort gewesen, aber ob er wirklich hinter der Anbieterfirma stecke, könne man derzeit nicht sagen. Das Ganze sei durchaus gefährlich, erklärt Westermann von der Luftfahrtbehörde. Denn bei dem Prozess im Dezember sei festgestellt worden, dass Funks Ballon nicht fahrtauglich war. Fakt ist: Phoenix Ballooning, ballonfahrt.de, Heideballon und Hanseballon vereinbaren immer noch Termine für Ballonfahrten.

Der Kundenkontakt läuft über eine zentrale Telefonnummer. Eine Frau gibt dort Auskunft; bei einem Testanruf des WESER-KURIER sagt sie, sie arbeite bei der Firma 1A Ballonfahrten, die Phoenix Ballooning, Hanseballon und Heideballon von der insolventen Firma Aeolus Aviation übernommen habe. Die Kunden – also diejenigen, die Gutscheine gekauft hatten – habe man auch übernommen, „aus Kulanz“.

Die Firma 1A Ballonfahrten und Events UG ist jedoch nicht neu, sie stand bis Mai 2018 auch im Impressum der Webseiten. Sie war offenbar eine der Firmen, mit denen Funk seine Aktivitäten zu verschleiern versuchte.

Bewährungsauflagen geprüft

Der Sprecher des Landkreises Harburg, Bernhard Frosdorfer, sagte im Jahr 2017 der Regionalzeitung „Kreiszeitung Wochenblatt“, Funk sei bei 1A Ballonfahrten weiterhin Gesellschafter. Die Firma hat ihren Sitz angeblich in Alfeld im Landkreis Hildesheim – allerdings existiert auch für sie kein Eintrag im Handelsregister.

Die Menschen hinter diesem verworrenen Netzwerk sind nicht fassbar. Auf Nachfrage sagt die Frau am Telefon, sie wisse nicht, wer der Geschäftsführer von 1A Ballonfahrten sei. Der habe kürzlich gewechselt.

Sollte es sich bei diesem wirklich um Karsten Funk handeln, wäre das ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Denn laut Gerichtsurteil des Amtsgerichts Tostedt darf Funk seine Firmen nicht mehr leiten. Ein Gerichtssprecher bestätigt, dass die Bewährungsauflagen derzeit geprüft werden. Sollte er die Auflagen verletzt haben, müsste Karsten Funk im schlimmsten Fall ins Gefängnis.