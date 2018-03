Sexuelle Übergriffe in der Kita lasten schwer auf der Kinderseele. (dpa)

Das Plakat zeigt einen kleinen Jungen, der einem Mädchen ungeniert unter den Rock grapscht. Unter dem Fotomotiv ist zu lesen: Mein Sohn war schon immer ein Draufgänger. Die frühere Kampagne des Kinderschutzbundes thematisiert die Verharmlosung von sexuellen Übergriffen. Denn Missbrauch findet nicht nur durch Erwachsene statt, sondern auch durch Kinder.

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2017 weist für Niedersachsen 100 Fälle aus, in denen Kinder sowohl Opfer als auch Täter von Sexualstraftaten waren. Der Kinderschutzbund geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Das eine sind harmlose Doktorspiele, das andere ist die Imitation unserer sexualisierten Welt“, sagt der Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, Johannes Schmidt.

Kinder kopierten das Verhalten von Erwachsenen, ganz gleich, ob sie es live, auf Fotos oder in einem Film gesehen haben. Das könne schwere Folgen für die kindliche Seele haben. „Wir brauchen eine offene Diskussion in den Kitas, und zwar unabhängig davon, ob es schon einen Vorfall gegeben hat oder nicht“, fordert Schmidt. Er rät Eltern bei Verdacht auf Missbrauch, das Gespräch mit der Einrichtung zu suchen.

Sie entdecken ihren Körper

„Kindergärten neigen dazu, sexuelle Übergriffe zu bagatellisieren“, meint Schmidt. So gab es vor einem Jahr einen Vorfall in einer Kindertagesstätte in Witzenhausen. Ein Junge soll einen anderen Jungen genötigt haben, seinen Penis anfassen zu lassen. Eltern reagierten entsetzt. Erzieher waren offenbar überfordert.

Schließlich stellte sich heraus, dass der Fünfjährige zuvor selbst von einem Erwachsenen missbraucht worden war und dringend Hilfe benötigte. Zögerlich informierte die Kita über den Vorfall. Da hatten die ersten Eltern ihre Kinder bereits abgemeldet. Im Kindergartenalter entdecken Jungen und Mädchen ihren Körper – und den der anderen.

Vielfältige Erfahrungen werden bei „Doktorspielen“ gemacht. Dabei sind die Grenzen zwischen dem, was normal ist und was nicht, oft nicht leicht zu erkennen. „Letztlich liegt es in der Verantwortung der Erwachsenen einzuschätzen, ob die Situation freiwillig ist oder nicht“, erklärt Ulli Freund. Die Berliner Pädagogin gilt als Expertin für die Prävention von sexuellen Übergriffen durch Kinder.

"Kinder sind aus gutem Grund nicht strafmündig"

Nicht zwangsläufig, so Freund, seien übergriffige Kinder selbst sexuell missbraucht worden. Meist gehe es um Macht. Der Ältere drangsaliere den Jüngeren, der Stärkere den Schwächeren. Im konkreten Fall sei es wichtig, dem betroffenen Kind zuerst Trost zu spenden und dem übergriffigen Kind anschließend ein klares Verbot zu erteilen, so Freund. „Kinder sind aus gutem Grund nicht strafmündig. Sie brauchen Hilfe.“

Eltern rät sie, ihre Kinder nach einem Vorfall nicht vorschnell aus der Kita abzumelden. Freund betont, dass es heute nicht mehr sexuelle Übergriffe durch Kinder gebe als früher. Heute werde jedoch offener mit dem Thema Sexualität umgegangen, sodass mehr Fälle bekannt würden. Um Kinder besser vor sexuellem Missbrauch zu schützen, ist inzwischen jede Kindertagesstätte in Deutschland verpflichtet, ein eigenes Schutzkonzept zu entwickeln.

Laut einem Report des Bundesbeauftragten gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern, Johannes-Wilhelm Rörig, hat aber nur jede fünfte Einrichtung ein solches Schutzkonzept. Dieses beinhaltet ein Beschwerdemanagement sowie Regeln zum Umgang mit Nähe und Distanz, aber auch Fortbildungen, um Pädagogen wie Eltern für das Thema zu sensibilisieren.

Situation kann eskalieren

„Gerade in einer aufgeregten Situation ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist“, erklärt die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, Antje Möllmann. Meist reagierten Kitas aber erst, wenn es einen Vorfall gegeben hat. In der Folge könne die Situation eskalieren. So wurde in Mainz 2015 eine Kita geschlossen, nachdem der Verdacht im Raum stand, dass es monatelang zu sexuellen Übergriffen unter Kindern gekommen sein könnte.

Der Verdacht bestätigte sich nicht. Offenbar hatte eine Mutter überreagiert, Anzeige erstattet und ihre Vermutungen über soziale Netzwerke im Internet verbreitet. Man dürfe die Vorfälle weder ignorieren noch dramatisieren, betont der Vorsitzende des Kinderschutzbundes.

Was früher als normal galt, wie das Macho-Gehabe des Jungen auf dem Plakat, werde heute gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert. „Draufgänger sind nicht cool“, betont Schmidt. Wichtig sei es, ein Problembewusstsein zu schaffen. Ein übergriffiges Kind müsse verstehen, was es falsch gemacht hat. Ein Kind, das einen Übergriff erlebt hat, müsse wissen, dass es keine Schuld trifft. Das schütze vor Missbrauch im Erwachsenenalter.