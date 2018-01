"Die Hintergründe der Tat sind noch unklar", sagte Polizeisprecher Matthias Pintak am Montag. "Wir vernehmen gerade die Beschuldigten und die Zeugen." Das Mädchen wurde um Mitternacht von einer Kugel in den Oberkörper getroffen und im Krankenhaus notoperiert. Die Ärzte informierten die Polizei. Am Tatort fanden die Ermittler Projektilhülsen. Dank Zeugenaussagen konnten sie in der Nähe drei Verdächtige festnehmen. (dpa)