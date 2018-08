Einen grausigen Fund machte ein 39-Jähriger in Vollersode. Am Dienstag entdeckte er im Bereich Lunzenweg in einem Wassergraben mehrere Säcke mit rund 100 toten Hühnern. Dem Anschein nach, so die Polizei, dürfte es sich um Tiere aus einer größeren Legeeinrichtung handeln.

Die Polizei Hambergen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich unter 0 47 39 / 23 86 melden.