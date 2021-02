Zu insgesamt 219 Einsätzen mussten die Frauen und Männer der städtischen Wehren im vergangenen Jahr ausrücken. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Corona war allgegenwärtig, die Pandemie-Entwicklung beeinflusste 2020 auch die Feuerwehr auf allen Ebenen. Diese Bilanz ziehen Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf und sein Stellvertreter Michael Dirschauer. Weil wegen der aktuellen Corona-Lage die anstehenden Jahreshauptversammlungen aller zehn Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet und damit auch die Nachbereitung der vergangenen zwölf Monate verschoben werden mussten, blicken die beiden Feuerwehrchefs auf die Themen zurück, die für die Blauröcke im Jahr 2020 wichtig waren.

Wie viele Einsätze gab es und welche? Mit 219 Einsätzen im Stadtgebiet sei die Einsatzlage gegenüber dem Vorjahr etwas entspannter gewesen, so Bernsdorf und Dirschauer. 60 Prozent der Alarmierungen entfielen danach auf Hilfeleistungen, 35 Prozent auf Brandeinsätze. Fünf Prozent tauchen in der Statistik mit „Sonstige“ auf. Allein rund 60 Prozent der Einsätze sind dem Bericht zufolge von der Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck bestritten worden, bei jeweils zehn Prozent aller Alarmierungen rückten Scharmbeckstotel und Pennigbüttel aus. Bei 20 Prozent der Einsätze waren die anderen sieben Ortswehren der Stadt gefordert. Gerufen wurden die Wehrmänner und -frauen zu einigen Wohnungs-, Keller- und Fahrzeugbränden, drei größere Gebäudebrände gab es in Ohlenstedt, Pennigbüttel und Osterholz-Scharmbeck, einen ausgedehnten Dachstuhlbrand in Scharmbeckstotel. Als besonders belastend werten Bernsdorf und Dirschauer unter anderem eine erfolglose mehrstündige Suche bei einem Badeunfall im Quellsee oder auch einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten auf der Westerbecker Straße im Juni.

Wie hat die Pandemie das Jahr 2020 beeinflusst? „Die Entwicklung beeinflusste die Feuerwehr im vergangenen Jahr auf allen Ebenen“, ziehen die Feuerwehrchefs Bilanz. Für die Einsatzabteilungen sei nur wenig geregelter Dienst möglich gewesen. „Wir mussten uns über lange Zeiträume des Jahres nur auf das Einsatzgeschehen beschränken“, schildert Bernsdorf. „Fast alle sonstigen Aktivitäten sind der Corona-Lage zum Opfer gefallen.“ Besonders schwierig sei die Situation im Bereich Ausbildung. Lehrgänge auf Kreisebene habe es nicht gegeben, die weiterführende Qualifizierung am Niedersächsischen Landesamt für Brand und Katastrophenschutz sei zum Erliegen gekommen. „Selbst wenn die Ausbildung wieder aufgenommen werden kann, wird es lange dauern, bis der Rückstau bei den Lehrgängen aufgelöst ist“, ergänzt Michael Dirschauer. Darüber seien die Einsatzkräfte bei jedem Einsatz mit dem Thema Corona konfrontiert gewesen: Einsätze wurden mit Mundschutz gefahren, Gruppenbildung musste möglichst vermieden werden, und nicht selten bestand bei zu rettenden Personen der Verdacht auf eine Corona-Infektion. „Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wurde den Einsatzkräften mehr Risikobereitschaft als ohnehin schon abverlangt – das verdient viel Respekt und Anerkennung“, stellt der Stadtbrandmeister klar. Als besonders schwierig empfinden beide Führungskräfte die Auswirkungen der nicht mehr stattfindenden Dienste bei Jugend- und Kinderfeuerwehr. In einigen Jugendfeuerwehren seien bereits Austritte zu verzeichnen, weil der persönliche Kontakt verloren geht. Die Kinderfeuerwehren würden ebenfalls unter der Situation leiden, vor allem die gerade zu Jahresbeginn 2020 neu gegründeten in Osterholz-Scharmbeck und Scharmbeckstotel.

Gab es neue Ausrüstung? „In der Beschaffung war 2020 zumindest etwas Bewegung“, blicken Bernsdorf und Dirschauer zurück. Auch wenn sich der nach Worten der Wehrchefs dringend benötigte neue Einsatzleitwagen für die Osterholz-Scharmbecker, bedingt durch eine Insolvenz der Ausbaufirma, leider weiter verzögere, hätten sich doch die Kameraden aus Scharmbeckstotel über ein neues Löschgruppenfahrzeug 20 freuen können. Planung und Vorbereitung für ein neues Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Garlstedt, das 2022 in Dienst gehen soll, seien 2020 ebenfalls fortgeschritten. Beschafft werden und wurden aber nicht nur Fahrzeuge: Rollcontainer für die Einsatzstellenhygiene etwa, Sprungretter, Schlauchpakete oder neue Atemschutzgeräte standen ebenfalls auf der Einkaufsliste.

Wie lief die Kommunikation? „Nichts ist eindrücklicher, als wenn man sich ein Einsatzfahrzeug selbst ansehen kann, die Geräte begutachten und mit den Einsatzkräften sprechen kann. Diese Möglichkeiten sind pandemiebedingt komplett weggefallen“, bedauert der Stadtbrandmeister. „Wir haben daher im vergangenen Jahr noch mehr Wert auf unseren Auftritt im Internet und auf Facebook gelegt.“ Zudem habe man versucht, eine möglichst umfängliche Berichterstattung über die Wehrarbeit in den Medien zu generieren. Steigende Zugriffs- und Followerzahlen auf den Kanälen zeigten, dass man auf dem richtigen Weg sei. „Daher überlegen wir, zukünftig noch weitere Onlinekanäle zu nutzen, auch wenn es den persönlichen Kontakt mit dem Bürger natürlich nie wird ersetzen können“, so Bernsdorf.

Was bringt dieses Jahr? Die Zahl der aktiven Einsatzkräfte treibt den Feuerwehrchefs Sorgenfalten auf die Stirn. Insbesondere in einigen kleineren Ortschaften sei die Personaldecke dünn, die Lage angespannt. „Bedingt durch die vielen Ausfälle von Diensten und gemeinsamen Veranstaltungen wird es in allen Ortsfeuerwehren zunehmend schwerer, die Freiwilligen motiviert zu halten“, bedauert Jörg Bernsdorf. Ihm und seinem Stellvertreter ist es deshalb wichtig, neuen Wind in die Feuerwehr zu bringen. „Mancherorts wird mit der freiwilligen Feuerwehr immer noch ein angestaubter, lokaler Verein verbunden. Das hat 2021 nichts mehr mit der Realität zu tun. Es gibt kaum ein anspruchsvolleres, spannenderes und mehr erfüllendes Ehrenamt, als sich in dieser Form gemeinsam für seine Mitmenschen einzusetzen“, wirbt Bernsdorf.