Bei einem Unfall in der Gemeinde Hagen im Bremischen ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. (Björn Hake)

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist in der Gemeinde Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Polizei zufolge war der 22-Jährige am Mittwochabend mit seinem Wagen im Ortsteil Driftsethe unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam und gegen den Baum prallte. Er wurde zunächst aus seinem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später starb, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen berichtete.