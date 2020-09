Tödliche Verletzungen erlitt der Fahrer dieses Wagens bei einem Unfall in Hagen. (POLIZEI)

Hagen. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Hagen wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der junge Mann war mit seinem Wagen gegen 21.15 Uhr auf der Kreisstraße 51 von der Autobahnanschlussstelle kommend in Richtung Hagen unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 22-Jähriger wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort erlag er jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.