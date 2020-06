OHz, rehkitz-rettung, Hans-Hinrich Kühlken (Hans-Hinrich Kühlken)

Scharmbeckstotel. Tierschützer, organisierte und vereinslose, haben seit Mitte Mai 23 Rehkitze auf Scharmbeckstoteler Wiesen aufgestöbert und damit mutmaßlich vor Verletzung oder Tod durch die Mahd bewahrt. „So viele waren es noch nie“, sagte Jagdpächter Hans-Hinrich („Hinni“) Kühlken, der die Rettungsaktionen seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit den Landwirten und dem Tierschutzverein organisiert. „Dass dann fast ein Dutzend Helfer mitgesucht haben, macht mich stolz.“ Sie haben in der Summe über 100 Kilometer zurückgelegt, wie Kühlken ausgerechnet hat. Entscheidend, so Kühlken, sei es immer, dem ersten Schnitt des Grünlandes zuvorzukommen. Bei der Wiesenmahd zur Heu- und Silageernte beginnt die Mahd zwischen Mai und Mitte Juni, ein Zeitraum, der mit der Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere zusammenfällt. Rehwild, Hasen und vielen Bodenbrütern dienen die Wiesen als Kinderstube. Ricken legen ihren Nachwuchs gern im hohen Gras ab, weil sie ihn dort sicher vor natürlichen Feinden wähnen. Die Kitze haben keinen Fluchtinstinkt, sodass dieser auch durch den sogenannten Reh-Pieper nicht ausgelöst werden kann. Weil daher so viele Rehkitze den Mähtod erleiden, spüren inzwischen mit Wärmebildkameras ausgerüstete Drohnen die jungen Wildtiere auf. Die Scharmbeckstoteler waren ganz „klassisch“ unterwegs. Die Kitze wurden behutsam aus der Gefahrenzone entfernt und mit einem Pappkarton oder einem Korb bedeckt. Handschuhe und Grasbüschel sollten verhindern, dass die Geretteten den Geruch der Retter annehmen.