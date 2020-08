Wegen versuchten Diebstahls musste sich ein Schwaneweder verantworten. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. 24 Euro sollte eine Hose in einem Verbrauchermarkt in Osterholz-Scharmbeck kosten, mit der ein 42-jähriger Schwaneweder Mitte Dezember an der Kasse vorbei marschieren wollte. Im Kassenbereich schnappte ihn jedoch der Hausdetektiv. Nun musste er sich für den versuchten Diebstahl vor Gericht verantworten.

Im Prozess räumte der Hartz-IV-Empfänger die Tat sofort ein. Seine Lebensumstände beschrieb er angesichts eines Wohnungsverlustes und der Trennung von seiner Lebenspartnerin mit den Worten: „Da ist etwas kaputt.“

Negativ zu Buche schlug bei der Strafzumessung allerdings, dass der Angeklagte bereits 23 Eintragungen im Bundeszentralregister hat. „Das ging bei ihnen ja schon 1996 los“, hielt Strafrichterin Johanna Kopischke dem Schwaneweder vor Augen. Da war der Schwaneweder 18 Jahre alt. Zwischendurch sei zwar mal Ruhe gewesen, ging die Richterin seine Eintragungen weiter durch. Aber dann seien neue Straftaten hinzugekommen. Häufig habe es sich um Diebstahl gehandelt, bemerkte sie. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gehörten ebenfalls zu seinem Strafregister.

Die Staatsanwältin verwies darauf, dass bei Diebstahl eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe möglich sei. Dass er seine Tat eingeräumt habe, hielt ihm die Staatsanwältin zugute. Allerdings sei er schon einschlägig vorbestraft. Sie beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu zehn Euro, 600 Euro. Diesem Antrag schloss sich die Strafrichterin an. „Ihr Problem sind die einschlägigen Voreintragungen“, sagte sie. Sogar eine Freiheitsstrafe über fünf Monate habe er verbüßen müssen, erinnerte sie den Angeklagten. „Das hat sie trotzdem zu erneuten Taten veranlasst.“

In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung sagte der 42-Jährige, dass ihm der Fehltritt leid tue. Er verließ den Saal immerhin mit den Worten: „Danke für das faire Verfahren.“ Das Urteil ist rechtskräftig.

Laut dem Handelsforschungsinstituts Euro-Handels-Institut (EHI) summierten sich 2018 die Verluste durch Diebstahl im Einzelhandel auf etwa 3,75 Milliarden Euro. Das sei eine Steigerung von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr gewesen. Dazu zählten Einbußen durch diebische Kunden mit 2,4 Milliarden Euro, Langfinger unter den eigenen Mitarbeitern mit etwa einer Milliarde Euro sowie Gauner bei Lieferanten oder Servicekräften mit 350 Millionen Euro.