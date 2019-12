In der Zentrale der Sparkasse Rotenburg Osterholz in Zeven fand die symbolische Überreichung der Fördermittel statt. (fr)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Fast 300 000 Euro schüttet die Sparkasse Rotenburg Osterholz im zweiten Halbjahr 2019 für 200 Projekte von Vereinen und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet aus. Die Fördermittel stammen aus Spenden und Sponsoringmaßnahmen, aus den Erträgen der Gewinnspiellotterie Sparen+Gewinnen und aus der Arbeit der Sparkassen-Stiftung. Das Geld werde auf die fünf Bereiche Sport (102 839 Euro), Soziales (41 296 Euro), Kultur (91 951 Euro), Wissenschaft (8841 Euro) und Bildung (54 719 Euro) aufgeteilt, erklärte Ulrich Messerschmidt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, auf einem Empfang für die Vereinsvertreter in der Sparkassen-Zentrale in Zeven. „Uns liegen die Menschen am Herzen, gern übernehmen wir daher Verantwortung und engagieren uns in unserem Geschäftsgebiet, um die Attraktivität unserer Region zu erhalten und das gesellschaftliche Miteinander zu fördern“, sagte Messerschmidt zu Beginn der Veranstaltung.

Vier der Förderempfänger aus den Sparkassen-Marktbereichen Nord, Süd, West und Mitte stellten dem Publikum ihre Projekte vor. Die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck wurden von Rita Bothe vertreten. Sie stellte mehrere Projekttage der Schule zum Thema Cyber-Mobbing vor. Dieses hochaktuelle Thema werde vom „Weimarer Kulturexpress“ begleitet, einer Theatergruppe, die in ihren Stücken auch das Thema Mobbing behandelt. Außerdem werde es Workshops und Seminare geben. Die Nachwuchsförderung von jungen Schiedsrichtern steht beim Handballverein Grasberg im Vordergrund. „Hier nutzt der Verein ein spezielles System“, berichtete Jürgen Stanek. Die Jugendlichen würden schon sehr früh in das Organisationswesen des Vereins eingeführt. „Das stärkt das Verantwortungsbewusstsein und fördert auch das soziale Engagement“, erklärte der stellvertretende Vereinsvorsitzende weiter. Die Fördergelder würden in die Ausstattung der künftigen Schiedsrichter fließen.

Heiko Hillmer und Christoph Klie von den Eisenbahnfreunden der WZTE Zeven berichteten: „Der Betrieb der Wilstedt–Zeven–Tostedter Eisenbahn endete im Jahr 1981, dies war dann die Geburtsstunde unseres Vereins“. Zweck der Gründung sei der Erhalt der ehemaligen Bahn sowie auch der Fahrzeuge gewesen.

Nun soll ein kleines Feldbahnoval auf dem Vereinsgelände an der Bahnhofstraße in Zeven erstellt werden, um der breiten Öffentlichkeit zu demonstrieren, „wie es früher war“. Eine Lokomotive sei in Eigenleistung bereits gebaut worden. „Als Vorbild diente der Wismarer Schienenbus“, so Vereinsvorsitzender Hilmer. Er versprach: „Darauf können Kinder und Jugendliche künftig sogar einen Feldbahnführerschein machen.“ Der Kultur- und Heimatverein Visselhövede arbeitet nach eigenen Angaben seit seiner Gründung im Jahre 1990 an dem Ziel, in und für Visselhövede einen heimatbezogenen kulturellen Mittelpunkt zu schaffen und dieses Ziel mit anderen kulturell tätigen örtlichen Vereinen zu erreichen. Erhard Grunhold vertrat den Verein und berichtete auch über die Motivation der Mitglieder. „Wir haben über zwanzig Veranstaltungen pro Jahr, das kostet Kraft, die wir aus unserem sehr guten Zusammenhalt ziehen“, so der Vorstandsbeisitzer. Er fügte hinzu: „Im nächsten Jahr feiert der Verein sein 30-jähriges Bestehen. Für die im Juni geplanten Feierlichkeiten sowie weitere kulturelle Projekte können wir das Fördergeld sehr gut gebrauchen.“

Auf der Homepage der Sparkasse gibt es eine Spendenplattform. Nächste Bewerbungsstichtag ist der 30. April.