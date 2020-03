Rund 30 Eissorten gehören zum hausgemachten Angebot. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Ciao Bella“, begrüßt Antonio Grossi eine Kundin, die gerade zur Tür herein kommt. Die steht 364 Tage im Jahr offen, nur am ersten Weihnachtstag bleibt sie geschlossen. Das mutet auf den ersten Blick ungewöhnlich an, denn die Ware, die hinter der Tür verkauft wird, ist eigentlich ein Saisongeschäft: Eis. Das Osterholzer Eiscafé Cortina hat aber ein Ganzjahres-Vergnügen daraus gemacht. Klassische Sorten wie Schokolade, Erdbeere und Haselnuss stehen auf der Karte, doch auch ausgefallenere wie Cookies, Snickers und Schoko-Chilli. 26 Geschmacksrichtungen hat Grossi gerade im Angebot. Je nach Jahreszeit kämen weitere dazu, sagt er, im Winter liege zum Beispiel Vanille-Zimt in der Auslage. Alle Sorten seien hausgemacht, erzählt Grossi, genauso wie die Soßen. Eine Kugel Eis verkauft er für 90 Cent. „Es ist schon viel Arbeit“, sagt der 48-Jährige über das Eismachen, „aber es schmeckt natürlich besser.“

Antonio Grossi stammt aus dem Süden Italiens, aus einer Gemeinde namens Palomonte in der Provinz Salerno, südöstlich von Neapel. Seit 1988 lebt er in Deutschland. Zunächst verschlug es ihn nach Worpswede, wo ihm eine Familie aus Norditalien die Eismacherei beibrachte. 2001 machte sich Grossi selbstständig und übernahm den Laden in der Osterholzer Bahnhofstraße 88, der zu dem Zeitpunkt leer stand. Den bisherigen Namen des Cafés – Cortina – behielt er bei. Cortina, das steht für Cortina d’Ampezzo, ein bekannter Skiort in den Dolomiten – und Heimat vieler ursprünglicher Eismacher.

Seit 2001 betreibt der Italiener Antonio Grossi das Eiscafé Cortina. Im hinteren Teil des Ladens befindet sich seine kleine Eismanufaktur mit zwei Eismaschinen. (CARMEN JASPERSEN)

Grossis kleine Eismanufaktur befindet sich im hinteren Teil des Ladens. Es gibt zwei Eismaschinen, einen Gefrierschrank und einen großen Tresen, auf dem ein Stabmixer steht – in Industriegröße. Zutaten erhält Grossi von einem Händler aus Bremen. Vieles ist bereits industriell vorbereitet: Eiswaffeln sind gebacken, Früchte gefroren und Nüsse zu Pasten verarbeitet. Früher hat Grossi Milch noch erhitzen müssen, um sie zu pasteurisieren. Auch das wird mittlerweile industriell gemacht.

Drei Zutaten für Erdbeereis

Das Eis macht Antonio Grossi aber ganz von Hand. Die rosarote Farbe des Erdbeereises, das er gerade herstellt, stammt nur von den Früchten, künstliche Zusätze fügt der Eisexperte nicht hinzu. Zucker, gefrorene Erdbeeren und Eiswasser – mehr braucht es nicht. Farbstoffe nennt Antonio Grossi „Gifte“. Trotzdem hat er sie im Regal stehen. Denn Sorten wie Engelblau, After Eight und Waldmeister ließen sich nicht anders herstellen. Und sie schmeckten den Kunden, sagt der Eismacher.

Erst werden die Zutaten püriert, dann kommt die Eismaschine zum Einsatz. Zehn bis 15 Minuten dauert die Verarbeitung. Wenige Minuten Differenz könne große Unterschiede in der Konsistenz machen, erklärt Grossi. Je länger das Eis gerührt werde, desto weniger Luft befinde sich in der Masse. „Man muss die Maschine gut kennen, um zu wissen, wann das Eis fertig ist.“ Antonio Grossi kennt seine Maschine gut. Durch ein kleines Fenster kann man beobachten, wie das Eis fester wird. Bei -40 Grad Celsius und unter ständigem Rühren wird aus Fruchtmus eine cremige Masse. Die füllt Grossi anschließend in eine Metallschale. „Manchmal bekommen wir auch frische Erdbeeren, dann schmeckt es besonders gut.“ Besonders beliebt sei Vanilleeis, von dem er an guten Tagen acht bis neun Schalen – je 50 Kugeln – verkaufe. Im Sommer muss Grossi jeden Tag neues Eis produzieren, Reserven lagert er im Gefrierschrank. Vier Tage sei sein Eis haltbar, sagt Grossi. „Es gibt oft Lebensmittelkontrollen.“

Sein Hemd, das fast die gleiche Farbe hat wie das frisch zubereitete Erdbeereis, schützt Grossi mit einer Plastikschürze. „Es ist schwer, sauber zu bleiben“, sagt er und zeigt auf die Flecken unter der Schürze. Besonders wichtig ist das Thema Sauberkeit bei den Eismaschinen. Früher, da habe man in Eismaschinen nur Milchspeiseeissorten wie Schokolade, Vanille und Nuss zubereiten können, weil die Maschinen sich nicht richtig reinigen ließen. Heute sei das kein Problem mehr, die Reinigung erledigten die Maschinen selbst. Das einzige, worauf man achten müsse, erklärt Grossi, sei, mit den hellen Sorten wie Zitrone anzufangen.

Unterstützt wird Antonio Grossi in der Hochsaison von Aushilfen und vor allem von seinem 22-jährigen Stiefsohn Kevin Galantin. „Ich hoffe, dass er das hier später weitermacht", sagt Grossi. Damit die Tür des Cortina auch weiterhin offen bleibt.