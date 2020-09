Wegen versuchter Nötigung stand ein 36-Jähriger vor Gericht. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Er wolle sein Geld wiederhaben, sonst würde er ihr ins Gesicht schießen. Das drohte ein jetzt 36-Jähriger aus Westergellersen Mitte März einer 41-Jährigen aus der Kreisstadt an. Deshalb hatte er sich jetzt vor dem Amtsgericht wegen versuchter Nötigung zu verantworten. „Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt es dazu im Strafgesetzbuch. Auch der Versuch ist laut Gesetz strafbar.

Der Angeklagte hatte seinen Anwalt Cornelius Diedrich dabei. Der sagte zu Prozessbeginn, sein Mandant wolle erst einmal keine Angaben machen. Seine Begründung: „Er hat sich hier am 12. März nicht aufgehalten. Er war zu Hause.“ Die Mutter seines Mandanten könne dieses belegen, so Diedrich.

Deshalb war die 55-Jährige als Zeugin geladen. Sie gab an, dass sie mit ihrer Tochter an besagtem Donnerstag mit dem famlieneigenen Auto vormittags in Lüneburg gewesen sei. „Der hatte kein Auto und konnte deshalb nicht weg.“ Kurz vor 12 Uhr sei sie zu Hause gewesen. Dazu stellte Strafrichterin Johanna Kopischke Rückfragen. Was ihr Sohn gemacht habe? Ob man gemeinsam zu Mittag gegessen habe? Was der Sohn am Nachmittag getan habe? Dass man gemeinsam zu Mittag gegessen habe, verneinte die 55-Jährige. Auf die beiden anderen Fragen hatte sie indes keine Antworten.

Auch die betroffene Kreisstädterin war als Zeugin geladen. „Ich bin so gegen 12, 12.30 Uhr mit dem Hund raus“, begann sie mit ihrer Aussage. Da habe plötzlich der 36-Jährige vor dem Kindergarten in der Breslauer Straße gestanden. „Er hat mich angestarrt.“ Dann habe er gesagt, er wolle sein Geld, sonst schieße er mir ins Gesicht und bringe mich um. Das Geld war den Worten der Zeugin zufolge zufolge gemeinsam erspart. Es handle sich um etwa 2300 Euro, so die 41-Jährige, die mit dem Westgellerser liiert war.

Nach der Trennung hat der Angeklagte der Kreisstädterin und ihrer Freundin sogenannte Whatsapp-Meldungen geschickt. Damit lassen sich Fotos und einfache Nachrichten übermitteln. Eine davon zitierte die Richterin mit den Worten: „Ich bin ein Schatten. Mich wird man nicht los.“ Auch hatte er gepostet: „OHZ, ich komme mit einem Reizstoff-Sprühgerät.“ Da seien täglich Nachrichten gekommen, sagte die 41-Jährige aus. Schluss damit sei erst gewesen, nachdem sie eine einstweilige Verfügung erwirkt habe, so die Zeugin.

Von der Richterin wurde die Frau gefragt, wie ernst sie die Drohung genommen habe. „Angst hatte ich schon, dass er mir eine backt, aber nicht, dass er mich umbringt“, war die Antwort.

Zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt, gab der Angeklagte an, er sei seit dem 1. Juni krank geschrieben und habe Sozialhilfe beantragt. Er lebe von seiner Mutter, so der 36-Jährige, und habe eine Privatinsolvenz laufen. Fünf Eintragungen gibt es im Bundeszentralregister. Beleidigung, Betrug, fahrlässige Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung zählen dazu.

Für den Staatsanwalt stand fest, dass „das Treffen sich so dargestellt hat“, wie es die Zeugin geschildert habe. „Sie haben sich der versuchten Nötigung strafbar gemacht. Es ist beim Versuch geblieben.“ Zugunsten des Angeklagten gebe es nichts zu berücksichtigen, befand der Staatsanwalt. Er habe „eine erhebliche Drucksituation“ zu Lasten der Kreisstädterin aufgebaut, warf er ihm vor. Der Anklagevertreter beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu zehn Euro, 600 Euro.

Rechtsanwalt Diedrich wollte dagegen einen Freispruch. Die Beweisaufnahme hat in seinen Augen nicht ergeben, dass sich der Westgellerser zum angeblichen Tatzeitpunkt in Osterholz-Scharmbeck aufgehalten habe.

Strafrichterin Kopischke folgte dem Antrag des Staatsanwaltes. Sie verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu zehn Euro. Sie habe keinen Grund, an den Angaben der Zeugin zu zweifeln, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Außerdem gab sie zu bedenken, dass sich der 36-Jährige auch ein anderes Fahrzeug als das familieneigene besorgt habe könne.