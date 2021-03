Osterholz-Scharmbeck. Die Aktiven des Kneipp-Vereins wollen mit neuen Angeboten zeigen, dass sie eine junge, attraktive Gemeinschaft für die ganze Familie sind. Dazu haben sei ein Faltblatt für das erste Halbjahr herausgegeben. Wie viele andere müssen sich die Vorsitzende Angelika von Hollen und ihre Mitstreiter dem Diktat der Pandemie beugen: Der Druck des bekannten, ausführlichen Kursprogramms musste aus Kostengründen wegfallen. Dennoch biete das neue Faltblatt – auf wichtige Informationen reduziert – 62 Kurse aus dem „Kneipp’schen Gesundheitskonzept“.

„Das Grundkonzept aus Ernährung, Bewegung, Wasser, Lebensrhythmus und Heilpflanzen wollen wir, so gut es geht, auch unter Corona-Bedingungen anbieten“, erläutert Vorstandsmitglied Angelika von Hollen. Im Bereich „Ernährung“ würden dabei nicht nur die Goldenen Regeln einer gesunden Ernährung und der Tagesablauf einer gesunden Ernährung näher beleuchtet und vermittelt. Auch den unterstützenden Einsatz von Schüßlersalz soll in einem Kursus vermittelt werden.

Tiefenmuskulatur bis in die Taille

Im Abschnitt „Bewegung“ nimmt Pilates einen großen Platz ein. Der Vorteil von Pilates-Übungen: Gelenke und Muskeln werden ohne Belastung gestärkt. Das Ganzkörpertraining beansprucht mit ausgewählten Übungen vorrangig die Muskulatur im Rücken, Beckenboden, Bauch und Beinen. Körper und Geist verbinden sich, die Muskeln werden gedehnt, aktiviert oder entspannt. Dabei wird die Koordination von Atmung und Bewegungen geübt. Vornehmlich liegt die Konzentration dabei auf der Körpermitte, sprich die Tiefenmuskulatur in der Taille und dem Becken.

Weiterhin bietet der Kneipp-Verein ein ganzheitliches Gesundheits-Training (im Programm als „GaGesTra“ angekündigt) an, bei dem der ganze Körper durch leichte Übungen gekräftigt wird. Fitte Füße, Rückenfit und Beweglichkeit mit der Franklin-Methode runden das Angebot ab. Zudem bietet der Kneipp-Verein wieder Spaziergänge, Nordic Walking, Spielenachmittage oder den „Talk im Kneipp“, ein Stammtisch-Forum, an. Auch Wassergymnastik und Aqua-Fitness im Allwetterbad stehen wieder im Kursus-Programm. „Wir werden jeden einzelnen Teilnehmer persönlich informieren, ob, wann und unter welchen Voraussetzungen die Kurse stattfinden können“, sichert Annette Grewe zu, die seit 1. Januar die Geschäftsstelle des Kneipp-Vereins an der Bördestraße 47 leitet.

Im Bereich „Lebensrhythmus“ finden Interessierte wieder viele Yoga-, Jin Shin Jyutsu- Zilgrei- sowie Klangschalen-Kurse und mehr. Für Juli steht beispielsweise „Brainwalking – Spaziergang für das Gehirn“ im Programm. Auf einem Spaziergang werden dabei die Teilnehmer aufgefordert, kleine Aufgaben zu lösen. „Ich mache das oft mit meinem Mann“, berichtet Vereinsmitglied Carolina Buchholz, die nach solchen Spaziergängen viel erfrischter und motivierter sei, wie sie betont. Und natürlich gibt es etwas für den Nachwuchs: In gleich zwei Kursen geht es um Beweglichkeit für vier- bis sechsjährige sowie für sechs- bis achtjährige Kinder. Außerdem steht der „Lütten Danz“ für Kinder zwischen ein und drei Jahre auf dem Programm.

Dünn sei es, ein kleines Faltblatt nur, aber es stecke voller Leben, versichert Bastian Schwarzlose. Zusammen mit Ehefrau Carolina Buchholz gehört er seit vergangenem Herbst kommissarisch dem Vorstand des Kneipp-Vereins an. Beide Enddreißiger wollen dabei bleiben, wie sie betonen. Aber das könne erst auf der Jahreshauptversammlung beschlossen werden. Und die kann aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nicht stattfinden, erläutern sie. „Es ist sehr schön, dass sich die Vorstandsarbeit auf ein paar mehr Schultern verteilt“, ergänzt Angelika von Hollen. Sie trägt gemeinsam mit Gerhard Krümpelbeck die Verantwortung für den Verein. Schön wäre es, wenn sich zwei weitere Mitglieder für die Vorstandsarbeit begeistern könnten, sagt von Hollen. „Schon jetzt haben Carolina Buchholz und Bastian Schwarzlose ganz viele neue, wichtige Impulse gegeben, die dem Kneipp-Verein langfristig sehr zugute kommen werden.“ Davon könne der Verein noch mehr gebrauchen, betont sie.

Die Anmeldung zu den Kursen kann unter Telefon 0 47 91 / 80 79 630 erfolgen. Informationen zum Programm, zu Anmeldungen und zu Kursen gibt es auch im Internet unter www.kneippverein-ohz.de.