Der 680er (hier eine Archivaufnahme aus Osterholz-Scharmbeck) soll bald häufiger verkehren. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Mit einigen zusätzlichen Fahrten der Regionalbuslinie 680 schließen Landkreis Osterholz und VBN-Zweckverband nach den Sommerferien sogenannte Taktlücken im Fahrplan. Nach Angaben von Verwaltungssprecher Malte Wintjen sei unter anderem die Stadt Osterholz-Scharmbeck an die Verwaltung herangetreten; daraufhin habe der Verband auf Betreiben des Landkreises die Fahrten zwischen Gröpelingen und Wallhöfen beim Auftragnehmer Weser-Ems-Bus bestellt.

Ab Donnerstag, 15. August, geht der 680er montags bis freitags um 10.11 Uhr auf eine zusätzliche Fahrt von Hambergen-Neuenkrug nach Bremen über Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Bremen-Burg nach Gröpelingen. Dort soll er in umgekehrter Richtung um 11.38 Uhr zurückfahren.

Sonnabends wird die Fahrt, die bisher um 11.52 Uhr in Hambergen-Neuenkrug endete, nach Wallhöfen verlängert. Von dort gibt es um 13.02 Uhr eine zusätzliche Fahrt bis nach Gröpelingen (Ankunft 14.25 Uhr). Eine weitere Fahrt nach Wallhöfen, die bisher um 15.50 Uhr in Bremen-Burg begann, beginnt nun bereits um 15.38 Uhr in Bremen-Gröpelingen.

„Die Verbesserungen schaffen neue Verbindungen besonders im Freizeit- und Einkaufsverkehr“, sagte Malte Wintjen. Ob weitere Busfahrten finanziell und fahrplantechnisch machbar seien, müssten nun die weiteren Gespräche zwischen Landkreis, Kreisstadt und Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen ergeben.

Informationen über das Fahrplan-Angebot erteilt die VBN-Serviceauskunft unter der Telefonnummer 04 21 / 59 60 59; sie sind zudem auf der VBN-Homepage (www.vbn.de) sowie in der VBN-Fahrplaner-App erhältlich.