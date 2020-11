Im Landkreis Osterholz sind nunmehr vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen, zwei davon betreffen eine Pflegeeinrichtung in Osterholz-Scharmbeck. (Christian Beutler)

Landkreis Osterholz. In einem Seniorenheim in Osterholz-Scharmbeck gibt es einen weiteren Todesfall. Ob die Infektion mit dem Coronavirus ursächlich für das Versterben des mehrfach vorerkrankten Mannes war, ist unklar. Nach Auskunft der Osterholzer Kreisbehörde handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 78-jährigen Bewohner aus einer besonders betroffenen Pflegeeinrichtung in der Stadt. Damit sind kreisweit nunmehr vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen, zwei davon betreffen die Osterholzer Pflegeeinrichtung.

Der 78-jährige Bewohner war vor kurzem positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte, wurde er zuletzt im Kreiskrankenhaus Osterholz behandelt, wo er vor Kurzem verstarb. Landrat Bernd Lütjen zeigt sich tief betroffen von der Nachricht eines weiteren Todesfalls im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, teilt Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann mit. Er rufe jeden Einzelnen dazu auf, mit einem bewussten Verhalten und Kontaktminimierung ältere und vorerkrankte Menschen zu schützen.

Der Landkreis Osterholz bitte alle Bürgerinnen und Bürger auf eine konsequente Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln zu achten. Dazu zähle vor allem die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zueinander und das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung.

Alle Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Osterholz unter www.landkreis-osterholz.de/corona zusammengefasst. Wer den begründeten Verdacht habe, am Coronavirus erkrankt zu sein, heißt es auf der Homepage, sollte sich telefonisch bei seinem Hausarzt oder nach Sprechstundenschluss beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 11 61 17) melden.