Gutes Ergebnis – gute Laune: Marco Prietz (Mitte) freut sich nach der Nominierung gemeinsam mit seiner Ehefrau und David McAllister über die breite Zustimmung der CDU-Mitglieder. (Judith Tausendfreund)

Landkreis Rotenburg. Eine Überraschung war es nicht mehr. Schon im Juni hatte sich der CDU-Kreisvorstand dazu entschieden, den Bremervörder Marco Prietz als Kandidat für die Landratswahl 2021 vorzuschlagen. Dass die CDU-Mitglieder diesen Vorschlag nun bei der Parteiversammlung im Kräuterhotel Heidejäger in Mulmshorn aber so klar bestätigten, war doch eine Überraschung. 99 der Stimmen konnte Prietz für sich gewinnen. Sollte er nun auch noch bei der Kommunalwahl im September 2021 bestehen, könnte er der jüngste Landrat werden, den es im Kreis gab.

Ursprünglich sollte Marco Prietz bereits im Juli nominiert werden, dies musste aufgrund der Corona-Krise verschoben werden. Nun war es soweit, der Kreisverband hatte zur Vollversammlung eingeladen. „Ich freue mich sehr, solche Versammlungen haben vielen Menschen gefehlt“, berichtete der Diplom-Verwaltungsbetriebswirt im Vorfeld. Kreisvorsitzender Marco Mohrmann führte durch den Abend: „Wir bereiten uns seit Wochen intensiv auf den Wahlkampf vor“, wandte er sich energisch an den Saal. Gut 200 Mitglieder und einige Ehrengäste, unter anderem auch der amtierende Landrat Hermann Luttmann, hatten im Saal Platz genommen. Die CDU verfahre nach dem Urwahlprinzip, die Basis wähle den Kandidaten. „Es geht um eine besondere Position und um ein Amt mit besonderer Verantwortung“, so Mohrmann. Als Landrat habe man eine Behörde mit mehr als 1000 Mitarbeitern zu führen, dies sei auch aufgrund der großen Kreisfläche eine Herausforderung. „Wir wollen die Verantwortung in die Hand einer Person legen, die das kann“, betonte er und fügte hinzu, dass er nun auf ein Wahlergebnis „mit Schwung“ hoffe.

Damit war dann Marco Prietz an der Reihe. In seiner Vorstellung bewies er Ideenreichtum und Humor. Einen ersten lauten Applaus bekam er, als er betonte, es werde eine Welt nach Corona geben: „Wir werden feiern, tanzen und lachen wie früher und zwar nicht in irgendeiner Videokonferenz.“ Damit sprach der Familienvater den Menschen aus dem Herzen. Im Verlauf des Abends wurde immer wieder applaudiert, mitunter standen die Gäste dabei auf – es wirkte, als sei die gute Stimmung auch der Tatsache geschuldet, dass sich alle freuten, persönlich vor Ort sein zu können.

Politik mit Teamgeist

Prietz erinnerte daran, dass Politik ein Mannschaftssport sei. Und er sei besonders sportlich, sagte er augenzwinkernd mit Verweis auf seine Figur. Indirekt bat er damit um Unterstützung. Bei Landrat Hermann Luttmann bedankte er sich für dessen Arbeit. Luttmann ist seit 2006 im Amt und hatte bereits im Herbst 2019 erklärt, für die Wahl 2021 nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Die Zeit danach könnte Prietz gehören, wenn er mit seinen Ideen Gehör findet. Neben mehreren Themen präsentierte der Bremervörder vier Schwerpunkte, die er vorrangig angehen wolle. So möchte er die Wirtschaftsförderung und das Internet ausbauen, sich für bessere Baumöglichkeiten im ländlichen Raum stark machen und eine moderne Verwaltung schaffen, auch wenn „Digitalisierung in der Verwaltung ein dickes Brett ist“. Zuvor hatte er Einblick in seine Laufbahn als Verwaltungsfachmann und Politiker gewährt, auch wenn er dies den Gästen wohl lieber erspart hätte: „Am Rednerpult zu stehen und Ehrenämter sowie politische Funktionen aufzuzählen, ist an Langeweile kaum zu überbieten und ein schwerer Verstoß gegen die Genfer Menschenrechtskonvention.“

Nach der Vorstellung ging es an die geheime Wahl. Während im Hintergrund die Stimmzettel ausgezählt wurden, kam der EU-Abgeordnete und frühere Ministerpräsident Niedersachsens David McAllister ans Rednerpult. Auch er warb für Prietz: „Ich verfolge seinen politischen Werdegang seit Jahren“, betonte er. Prietz sei hier in der Region fest verwurzelt, er habe Verwaltung von der Pike auf gelernt und sei trotz seiner Jugend bemerkenswert politisch engagiert. „Solch einen Kandidaten würden sich manche andere Landkreise wünschen“, betonte er.

McAllister gewährte einen Einblick in die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, machte dann aber den Weg frei für die Verkündung des Ergebnisses der Urabstimmung: Marco Prietz erhielt 199 der 202 Stimmen und steht damit 2021 zur Wahl. Außerdem wurden Marco Mohrmann, Eike Holsten, Marsha Weseloh und Ulrike Jungemann als Delegierte für die Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Bundestagsliste sowie zwölf Delegierte und Ersatzdelegierte für den Landesparteitag gewählt.